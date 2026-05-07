疫苗點樣揀？從醫生角度談嬰兒RSV風險與預防

「醫生，咁多疫苗／預防針，到底邊啲先重要？如果唔想全部打晒，又應該點揀？」這幾乎是每位新手父母都會提出的問題。作為兒科醫生，我完全理解家長的顧慮——既想守護子女健康，亦要考慮成本效益。



近年呼吸道合胞病毒（簡稱RSV）開始成為家長圈熱門話題，有人聽到媽媽群組講需要高度重視，又有人覺得是否過份擔憂？今日就同大家以兒科醫生的角度拆解迷思。

事實上，預防疾病的重點在於小朋友感染病毒的風險有「多高」、殺傷力有「多大」。即使日常減少帶寶寶外出、注重衞生，亦難以完全避免感染風險。當家長能夠了解每種病毒的特性與潛在影響程度後，便更容易為寶寶作出切合需要與及時的保護。

什麼是RSV？為何醫生特別關注？

RSV是一種高度傳染性的呼吸道病毒，大部分兒童在兩歲前都曾感染。對成人或較大的兒童而言，感染病毒多數只會引起輕微呼吸道症狀；但對嬰幼兒來說，情況卻可截然不同。嚴重的情況下，RSV會在短時間內由類似感冒的症狀，演變成支氣管炎和肺炎。患者可出現呼吸困難，需要住院接受治療及密切觀察。

為何初生嬰兒特別容易出現重症？

初生嬰兒的氣道較狹窄，免疫系統亦尚未成熟。一旦感染RSV，氣道內可出現炎症、水腫及分泌物積聚，從而影響呼吸。常見的臨床警號症狀包括：呼吸急促、胸口明顯凹陷、喘鳴、進食困難，甚至血氧濃度下降。

不少家長誤以為嬰兒只是「有少少咳」，但到達診所或醫院檢查時，已經需要即時住院接受氧氣治療，部分更需要使用正壓呼吸機，甚至入住深切治療部。值得留意的是，即使是足月出生健康的嬰兒，一旦感染RSV亦有機會出現重症。

RSV有沒有藥醫？預防為何這麼重要？

目前仍未有針對RSV的特效抗病毒藥物。臨床治療主要屬支援性質，包括吸氧、補充水分和監察呼吸狀況。正因RSV治療選擇有限，要靠患者「捱到好返」，在醫學上，RSV一直被視為「以預防為主」的疾病。

現時的RSV預防方式，有何分別？

過往，醫生會處方一種較短效的單株抗體為特定高風險及早產嬰兒預防RSV。不過，注射後抗體水平只能夠維持大約一個月，故嬰兒需要每個月打一次，總共打五至六針才足夠。

近年，醫學上出現另一種預防策略——為嬰兒注射較長效的RSV預防性抗體。這並非傳統疫苗，而是將已製備好的、專門針對RSV的抗體直接注射入嬰兒體內，令其即時具備中和病毒的能力。這種方式可在短時間內為免疫系統尚未成熟的嬰兒提供足夠水平的抗體，覆蓋整個RSV高峰季節。

如何為孩子作出合適的選擇？

感染RSV對嬰兒而言是可引致嚴重病癥的主要呼吸道傳染病，絕非小事。RSV的特性包括高傳染性、病情可迅速惡化、且適用的治療方式亦相對有限。因此，我常提醒家長要理解每一項預防措施背後的醫學理由與其必要性。唯有深入瞭解RSV的高風險與潛在傷害，家長才能為孩子作出合適且具保護性的健康選擇。

資料由港怡醫院兒科顧問醫生巫仲然醫生提供

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