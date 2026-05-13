乳癌患者術後受淋巴水腫困擾 三成人需服用抗抑鬱藥

不少乳癌患者在接受手術後都希望能「鬆一口氣」，然而有部分患者因在手術中切除了淋巴結，令淋巴液難以排走而導致淋巴水腫，需要忍受疼痛及其帶來的不便。當中，更有些患者因經常被人詢問狀況、接受不到別人的眼光及工作表現受到影響等而造成心理壓力，需要服用抗抑鬱藥物。



越早發現乳癌 存活率越高

乳癌是本港女性第一常見的癌症，按資料推算，每13名女性就有一人有機會患上乳癌。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏醫生指，本港共有834名女性於2023年死於乳癌，佔整體女性癌症死亡個案的13.1%，情況不容忽視。幸而，根據醫管局數據顯示，超過八成乳癌患者確診時屬早期，而越早診斷乳癌，存活率亦會隨之增加。

現時，乳癌有不少治療方案，當中手術是大部分患者的主要治療。李醫生表示，乳癌手術可分為乳房保留手術及全乳房切除術，前者會移除腫瘤及部分周圍正常組織，保留大部分乳房，而後者便是移除整個乳房，適合腫瘤較大患者。

切除淋巴結致水腫

手術後，患者除了要定時覆診以作跟進及評估復發風險外，亦要注意術後的護理。李醫生解釋，有部分乳癌患者在接受乳房手術時需同時切除淋巴結，而此舉有機會損害淋巴系統，令淋巴液無法及時排出而引致淋巴水腫。最常見的水腫位置包括手臂、腿部、胸部或頭頸，而發生的時間可於治療後數月甚至數年才出現。

李醫生解釋淋巴水腫的常見症狀。

一旦出現淋巴水腫，患者的皮膚會發紅、繃緊或硬化，手臂、乳房或腋下會感到沉重、脹滿或疼痛，更有機會出現壓陷性水腫，即按壓皮膚時會留下暫時性的凹痕。除了帶來以上的不適外，淋巴水腫亦會影響患者的上肢功能，令她們穿衣、提物或做家務時也會感到份外艱難。當日常生活及工作表現都受到影響時，不少患者會出現情緒低落及焦慮，有研究顯示近三成淋巴水腫患者在乳房切除術後需要使用抗抑鬱藥物。另外，如果患者未能及時接受治療，淋巴水腫可能會惡化，導致嚴重腫脹及皮下組織永久性改變，例如增厚或纖維化。

要治療淋巴水腫，李醫生提醒患者最重要是有耐心，因為所有治療方案都需要時間才會見效。一般而言，患者可穿戴彈性袖套或彈性背心以減少手臂或乳房腫脹，而規律的運動亦可幫助手臂排出淋巴積液。另外，患者可經淋巴水腫專科人員使用短伸展繃帶為手臂進行包紮，或是透過專業按摩技術去促進淋巴液流動。

在日常生活方面，李醫生建議患者要避免搬重物、泡熱水澡、進行桑拿或日光浴，同時亦要避免割傷或擦傷，以減低感染風險。睡覺時，患者可把手臂放於靠墊或枕頭上，抬高至舒適高度，但不要高於肩膀。