咁多肺炎鏈球菌針 家長點揀好？即睇兒科專科醫生分析

小朋友患呼吸道感染，最常見是普通傷風感冒，稱為上呼吸道感染，常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水及咳嗽等。但兒科專科醫生胡振斌提醒，小朋友出現上述症狀家長不可掉以輕心，「 因為有些嚴重的感染例如肺炎鏈球菌感染，雖然初期病徵和上呼吸道感染相似，但病情可以惡化得很快，嚴重情況可引致肺炎、敗血症、腦膜炎等。即使成功康復，嚴重感染仍有機會留下長遠後遺症如神經系統影響、發展或學習遲緩等。」



胡醫生表示，肺炎鏈球菌的傳染途徑主要是飛沫傳播，但如果與患者親密接觸，或接觸被呼吸道分泌物污染的物件，也可以受到感染。「必須留意，嬰幼兒五歲以下，尤其是兩歲以下，感染肺炎鏈球菌的風險很高，屬於主要風險群組。而嬰幼兒感染肺炎鏈球菌後出現嚴重症狀如肺炎、腦膜炎及敗血症等的機會也較高，死亡率最高可達14%。」

現時，香港的母嬰健康院已為嬰幼兒提供15價肺炎鏈球菌疫苗接種，接種時間分別為嬰兒出生後兩個月、四個月及一歲。部分家長亦會選擇透過私營醫療服務，為子女安排疫苗接種，並因應個別需要，考慮其他肺炎鏈球菌疫苗選擇。私營醫療體系現提供額外的疫苗選項，例如20價肺炎鏈球菌疫苗。

「若選擇接種20價肺炎鏈球菌疫苗，一般建議在嬰兒一歲前完成四次接種，即分別在兩個月、四個月、六個月及一歲時接種，以完成整個接種程序。」胡醫生表示，「20價肺炎鏈球菌疫苗可提供針對20種流行血清型的保護。家長可參考小朋友過往的疫苗接種記錄及個別健康需要，並向醫生查詢，以了解是否有需要安排額外或補充接種。」

舉例：曾接種15價肺炎鏈球菌疫苗的小朋友，可考慮在私家兒科診所補打一針20價肺炎鏈球菌疫苗，以覆蓋另外五種血清型。有關接種其他價數疫苗後的補種安排，請向醫生查詢。

「至於兩歲或以上、屬較高風險的小朋友（例如有哮喘、免疫力較弱或患有長期病），家長可以參考不同國際指引，評估小朋友現有的保護，並向醫生查詢適合的安排。」胡醫生表示。

對於15價、20價等數字，胡醫生解釋，「疫苗的價數與其覆蓋血清型的數量相關，一般而言，價數愈多的疫苗可提供較廣泛的血清型保護。然而，接種安排仍需視乎個別兒童的實際需要， 除了考慮小朋友的健康狀況外，家長亦可因應其家庭的生活模式作整體評估，例如小朋友日常接觸人群的頻密程度，或是否經常到不同地方活動，並就相關接種安排諮詢醫生。」