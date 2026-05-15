創新藥龍頭恒瑞落戶香港　夥大中華癌病基金會簽署慈善合作協議

香港癌症患者長期面對昂貴標靶藥及免疫治療藥物的沉重負擔，不少家庭陷入「有藥無錢醫」的困局。全球化創新藥企恒瑞醫藥（1276.HK）於早前宣布正式啟用香港辦事處，進一步深化港澳市場佈局。



為回應本地患者的急切需求，恒瑞同日與大中華癌病基金會（GCCF）簽署慈善合作協議，透過「免費指定患者藥物使用計劃」（Free Named Patient Program，簡稱免費 NPP），率先為公立醫院合適的前列腺癌患者提供創新藥物。這不僅是恒瑞全球化發展的里程碑，更為本地醫療生態及患者的治療道路帶來正面迴響。

全球化創新藥企恒瑞醫藥於2026年5月8日正式宣布啟用香港辦事處，並與大中華癌病基金會（GCCF）簽署慈善合作協議。

恒瑞醫藥選址香港拓展海外市場

成立於1970年的恒瑞醫藥，一直秉持「以患者為中心」的理念，致力透過科學與創新科技的力量，戰勝疾病、改善健康、延長生命，推動人類健康事業的發展。近年恒瑞醫藥積極推動「創新與國際化」雙軌戰略，據Citeline相關排名其研發管線規模目前位列全球第二，並於去年5月在香港交易所掛牌上市（股份代號：1276.HK），集資約15億美元，成為近年香港最大型的醫療健康領域首次公開招股之一。

恒瑞醫藥國際商業和組合策略負責人Dr. Karen Atkin在訪問中指，香港是公司全球化佈局的重要支點，主因在於其獨特的生態系統。她指出，香港不僅擁有成熟的資本市場支持國際化發展，更具備世界級的臨床研究中心、醫學院及頂尖學者。此外，香港是推動全球臨床合作的完美平台，其臨床試驗標準與國際接軌，是連接中國與全球醫療市場的關鍵橋樑。

恒瑞醫藥國際商業和組合策略負責人Dr. Karen Atkin在訪問中直言，香港是公司全球化佈局的重要支點，主因在於其獨特的生態系統。

目前恒瑞香港團隊雖然尚在起步階段，但背後擁有全球2萬名員工的強大支持。Dr. Atkin 透露，隨著業務擴展，未來將持續在香港創造更多研發與商業化相關的高增值就業機會 。

「1+」機制底下 引入創新藥時間快近一倍

過去，海外創新藥物引入香港往往受限於漫長的雙重審批。Dr. Atkin指，香港特區政府推出的「1+」藥物審批機制，無疑是加速創新藥落地的催化劑。以往藥廠需依賴兩個海外指明監管機構的註冊證明，過程冗長；現在只需一個指定地區（如中國內地）的註冊批准，配合本地臨床數據及專家評估，即可在港註冊 。

Dr. Atkin 透露，在「1+」機制下，恒瑞引入藥物的時間比傳統流程縮短了接近一半。恒瑞目前計劃在港澳遞交逾20款創新藥註冊申請，主要針對乳癌、前列腺癌、肺癌等本港常見癌症，其次亦涵蓋糖尿病、肥胖症及心血管疾病等高需求領域。針對患者最關心的藥物定價問題，Dr. Atkin承諾將提供具競爭力的「可負擔高質量藥物」，期望未來定價能讓香港患者留在本地接受治療，而無須為了節省藥費而長途跋涉跨區，甚至到中國內地求醫。

而針對坊間對國產藥物質量及安全的關注，恒瑞醫藥在數據上已大派「定心丸」。恒瑞上市產品的所有生產線均通過GMP檢查，建立了擁有一流生產設備、國際標準化的生產車間。單計2025年，恒瑞順利通過了國內藥品監管部門以及歐盟等國際官方藥品監管部門的各類官方檢查共計62次。

「指定患者藥物使用計劃」新增前列腺癌藥 公立醫院合適患者可申請免費使用

創新藥從註冊到正式納入醫院名冊往往存在「空窗期」，大中華癌病基金會創辦人及董事局主席鄭錦鐘博士表示，是次啟動的「免費指定患者藥物使用計劃」並非單純的「派藥」，而是有嚴格臨床把關的安排。計劃主要針對公立醫院的前列腺癌患者，申請門檻設於「主診醫生診斷病人已無其他更合適治療方案」的情況下，由醫生提出申請，並在病人同意後免費供藥 。

大中華癌病基金會創辦人及董事局主席鄭錦鐘博士接受訪問時表示，是次啟動的「免費指定患者藥物使用計劃」並非單純的「派藥」，而是有嚴格臨床把關的安排。

鄭博士提到，這是香港首個由慈善資助、向公院病人提供國家認證創新藥物的先導項目。事實上，雙方合作早有先例，在2025年11月簽署首份慈善協議後，治療乳腺癌的創新藥僅用兩個月時間，便於2026年1月送抵本港醫院惠及首批患者，足見整個審批與交付機制效率極高。

對於患者與家屬的焦慮，鄭博士在訪問中特別勉勵大眾「唔使驚」。他指出隨著醫療科技日新月異，癌症在今日已非昔日認知的「絕症」，而是一種可以透過藥物控制的「長期疾病」。

打破進口藥壟斷 鞏固香港醫療創新樞紐地位

恒瑞醫藥正式落戶香港，意義遠超於單純的商業擴張。從宏觀層面去看，恒瑞將中國卓越的科研成果透過香港推向國際，不僅創造就業，更鞏固了香港作為大灣區醫療創新樞紐的地位。

而對患者來說，恒瑞帶來的更是「生存的希望」。透過「1+」機制加速新藥落地，打破了以往被昂貴進口藥壟斷的局面，並促使藥價走向平民化。而與慈善機構的緊密合作，更為基層患者提供了確確實實的「救命藥」。

（資料及相片由客戶提供）