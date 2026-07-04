玩水也會中暑！醫建議隔1至2小時補水休息　3方法降溫緩解不適

夏季氣候炎熱，從事戶外活動經常聽到中暑事件傳出，醫師特別提醒，無論是到海邊溪邊玩水、爬山，會經常忽略中暑的風險，務必要分辨中暑前的徵兆，若環境許可，可以隨時準備好水缸，爭取急救時間。



台灣三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡指出，從事戶外活動要考量到氣溫、濕度的變化，別以為到海邊玩水就不會中暑，一旦嚴重中暑後，很可能只剩下20分鐘時間可以搶救，學會3招就能救你一命。

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到海邊溪邊玩水也會中暑

朱柏齡表示，也有很多人會以為去海邊玩水上活動，或者去溪邊玩水烤肉，就不會中暑，這其實是錯誤的觀念，如果整個人泡在冰水中，確實沒有大礙，但如果是待在船上或岸邊，也會有中暑的風險。

他表示，特別是在海灘石頭和沙子，造成的反射熱，會比草地反射多好幾倍，體感溫度會更高，因此中暑的時間也會取決於岸上的時間有多長，並且要隨時準備好遮蔽的天幕或者陽傘，每隔1至2小時就要補充水分休息。

疲倦噁心、神智不清要警覺

另外，如果是要戶外場地進行的運動，例如棒球場、足球場、馬拉松比賽，甚至是大型頒獎典禮，都要注意如果輕忽天氣狀況，都可能會有大規模的中暑死亡事件發生。

朱柏齡列舉，印度曾經在高溫下舉辦大型頒獎典禮，結果造成50多人中暑死亡，千萬要提前注意中暑徵兆，例如自覺水分不足、血流不足，容易出現頭暈、頭痛、全身很疲倦、噁心、嘔吐等等。

一旦身體溫度高到超過40度，中樞神經系統會無法負荷，會出現神智不清，旁邊的人需要留意是否有出現胡言亂語、行為怪異等行為，並趕快呼叫救護車，同時要把握20分鐘黃金時間降溫。

把握3方法搶救中暑黃金時間

朱柏齡提醒，初步怎麼降溫的方式，包含先趕快病人移到陰涼的地方，往他身上潑水、灑水，或者用風吹，如果在戶外運動時，或球隊訓練，懷疑有中暑的可能，可以事前準備大水缸，並在裡面放入冰水。

第1招

一旦有人懷疑中暑，便可以使用水缸浸泡降溫。

第2招

但如果沒有水缸，準備防水布，由數人將防水布為成水缸形狀，並注入10度至15度的冰水，供中暑患者浸泡。

第3招

也可以準備冰桶放冰毛巾，讓患者全身上下都鋪上冰毛巾，每隔3至5分鐘換一次，並搭配風扇、皮膚噴水，替病人緊急降溫。

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