檸檬功效｜降尿酸6好處1個可泡7升水！專家6招正確沖檸水一定要淡

你有沒有發現，現在去外面餐館吃飯，越來越多的餐館端上來的不再是茶水或白開水，而是一壺檸檬水？



為什麼現在很多餐館免費提供檸檬水？別小看這壺看似普通的檸檬水，它不僅是餐廳提升就餐體驗的小心思，背後更是隱藏着不少令人驚喜的健康好處！

喝點檸檬水的隱藏好處

一壺檸檬水，只需要在飲用水中加入2~3片新鮮的檸檬片，普通的涼白開便會帶上一股檸檬的清香與酸爽，一口喝下，口腔內唾液分泌都加快了，感覺食慾都好了。當然，不僅是促進食慾，一壺檸檬水有以下6個常被忽視的「隱藏好處」：

+ 18

1. 檸檬清香舒緩心情

檸檬特有的清新芳香，聞一聞就能讓人感到平靜放鬆。它含有的檸檬烯也常用於芳香療法來緩解壓力與焦慮。也難怪喝上一杯，感覺心情變好了。①

2. 檸檬氣味改善記憶

有趣的是，檸檬清香或許還有另一大妙用：改善記憶力。2023年，國際期刊《神經科學前沿》刊發的一項研究發現，豐富的嗅覺刺激，有助於改善記憶力。在研究所使用的7種氣味中，柑橘類氣味，如橙子、檸檬也佔據了重要位置。②

3. 檸檬水或改善尿酸

2025年《國際風濕病雜誌》上一項研究發現：每天喝鮮榨檸檬水，能顯著幫助降低尿酸水平，尤其對痛風和高尿酸人群效果更明顯。參與者每天飲用由2個新鮮檸檬榨汁並兑入2升水製成的檸檬水。雖然食物不能代替藥物，不過研究指出，檸檬水可以作為痛風和高尿酸血癥的有益輔助療法。③

4. 酸甜可口生津解暑

有沒有感覺，夏季喝點檸檬水，熱氣都消減了。中醫認為，檸檬味酸、甘，性涼，歸肺、胃經。有着生津解暑，健胃消食，疏肝解鬱的功效。④而且，夏季出汗多，檸檬水中天然的鉀、鎂等微量元素，能有助補充隨汗液流失的電解質。⑤

5. 開胃消食增加食慾

飯前喝上一杯淡檸檬水，是不是感覺胃口都變好了？中醫認為，檸檬有行氣和胃之功，對於胃熱津傷、食慾不振、脾胃氣滯、脘腹脹痛、噁心乾嘔等問題，有一定的調理能力。⑥

廣東省中醫院中藥師龔又明在該院公眾號曾刊文介紹，在臨牀上，新鮮檸檬果切片，約0.5釐米厚，放於經麻醉手術後病人口鼻之間，可用於防治術後噁心嘔吐，減少術後由此引起的併發症，起到積極的防治作用。並且，適量的檸檬汁氧氣霧化吸入還能促進麻醉後胃腸功能恢復。⑦

6. 淡淡香氣愛上喝水

對很多人來說，白開水確實寡淡。而檸檬水帶着清新果香，入口清爽，讓你不知不覺就能完成每日飲水目標。

檸檬水怎麼喝？6個關鍵細節，做對才養人

1. 用鮮檸檬

最好自己買新鮮檸檬切片。不少買來的幹檸檬片會配有冰糖、蜂蜜，補充水分的同時也補充了糖分，經常喝反而不利於健康。

2. 一定要淡

檸檬泡水一定要淡，有一點點檸檬香味，但沒有很明顯酸味。中國農業大學食品科學與營養工程學院教授範志紅曾在其個人微信公眾號刊文提醒，一片帶皮檸檬要泡一紮水，能倒3~4小杯；一個大檸檬可以泡5~7升的水。 ⑧

3. 帶皮去籽

泡檸檬水一定要連果皮一起，因為皮的部分含類黃酮更高，檸檬精油也主要在皮裏，也是檸檬水淡淡香氣的來源；檸檬籽中含有檸檬苦素，非常苦，所以泡的時候最好去掉籽。

4. 切片要薄

切片一定要薄，薄切則檸檬皮中的香氣成分更容易泡出來。

5. 熱泡涼喝

如果想要風味更好，可以先用熱水泡，然後晾涼（或再冷藏一下）。範志紅教授介紹，熱水能更好地提取出檸檬皮中的香精油，但是，熱的時候酸和苦的風味也會稍微重一點。晾涼之後喝，味道會更為清雅宜人。⑧

6. 不要隔夜

泡好的檸檬水建議當天喝完。而切片剩下沒用完的檸檬，用保鮮膜包上，放在冰箱冷藏室的保鮮盒裏可以存放兩三天。

雖然淡淡的檸檬水酸度和刺激性都不算強，但對於腸胃特別敏感的人來說，還是建議不要空腹飲用。

寫在最後：一杯簡單的檸檬水，為平淡日常增添一抹清香，竟藏着這麼多意想不到的健康好處：生津開胃、舒緩心情，甚至輔助降尿酸……



相關文章：檸檬、青檸不是以顏色分？哪種維他命C較豐富？營養師列檸檬6好處👇👇👇

+ 5

本文綜合自：

①2025-01-04人民日報健康客戶端《聞蘋果香氣睡得好？專家：芳香療法有助睡眠》

②Overnight olfactory enrichment using an odorant diffuser improves memory and modifies the uncinate fasciculus in older adults. Front Neurosci. 2023;17:1200448. Published 2023 Jul 24. doi:10.3389/fnins.2023.1200448

③Lemon Water Reduces Serum Urate Levels in Gout Patients and Individuals With Hyperuricemia—A Pilot Study.International Journal of Rheumatic Diseases 28: e70488.https://doi.org/10.1111/ijrd.170488

④2023-03-06廣州中醫藥大學一附院《【養心閭】檸檬之妙用》

⑤2025-06-23成都市第六人民醫院《夏日特飲：一杯檸檬水，藏着多少健康驚喜？》

⑥2025-07-21羅大倫頻道《酸甘化陰「宜母果」，生津、止渴、祛暑、除煩，告別滯脹滿悶，舒爽過伏天！》

⑦2023-08-28廣東省中醫院《芳草百味 | 檸檬不只能做檸檬茶，還有這麼多功效！》

⑧2022-07-19範志紅_原創營養訊息 《有關檸檬水的10個問題回答》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

