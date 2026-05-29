香港50歲後容易忽略隱病 成日攰、怕冷、失眠瞓唔好 根本唔係老！

好多香港人一過50歲，就會覺得身體「大不如前」。成日坐冷氣房，面對天氣潮濕多變，再加上半生勞碌操心，唔少長輩以為頭暈身攰、手腳冰凍、瞓得差，以為只係正常衰老，忍下就過去。其實，香港50+人士最常見嘅問題，唔係大病，而係長期體虛︰陽氣不足、氣血虧虛、心脾失養。換句話說，係「虛」而唔係老! 今期介紹中式養生方法，改善50歲後容易出現的心脾兩虛體質。



一到50歲身體通病

好多人有呢啲通病：朝早起身極攰，成日無精打采；長期手腳冰冷，入冷氣房即刻凍到痹；夜晚瞓得淺、多夢、易醒，愈瞓愈攰；胃口一般、容易氣短、行兩步就無力；天氣一轉涼就周身酸軟、虛寒纏身。

年過半百易心脾兩虛

其實年到五十身體就易衰退，《黃帝內經》記載，60-70歲起心脾兩個臟腑陸續衰退，港人操勞，勞神耗心，飲食不節傷脾，好多人提早50歲便陸續顯露呢啲小毛病。

唔理越拖越嚴重

呢啲小毛病，加上香港潮濕氣候、長期吹冷氣、作息不定時，日夜操勞，只會越拖越嚴重。好多人一味想食療進補，但又怕燥熱、怕太膩、身體受唔住。其實心脾兩虛，陽氣不足，最忌猛補，最需要溫和扶正、溫陽散寒、氣血同補。

古語有云︰陽壽已盡，意思是當身體完全沒有陽氣的時候，生命也會走到盡頭。所以年邁50，而自知陽氣不足的人士，定期補充陽氣，是延年益壽的養生法。

扶正養陰丸 治標治本

專為香港50歲體質調理的扶正養陰丸，就非常貼合本地人的身體狀況。補而不燥，主打三大調理核心：溫陽散寒、氣血同補、心脾同養。

中醫角度，經常手足冰冷、畏寒的人士，是陽氣不足的表現。陽氣就像一團小火苗一樣，能將體內的寒氣驅散。道理就像冰雪遇上太陽就會融化一樣，只要陽氣充足，身體就有動力，令人精神爽利。

中醫擅長針對根源修復。手足冰冷人士如果使用暖包，當暖包離開身體，身體很快就感到冰凍。如果從根源補充陽氣，身體自然時刻都能感到太陽般温暖。體質得到根本改善而達至健康平衡的狀態，這才是真正的「治標治本」。

身體原本陰陽平衡，但年紀漸長，容易陽氣太少，身體內的「陰」就顯得較多，外在表現過寒的身體情況。扶正養陰丸能補充陽氣，從而令身體重新獲得陰陽平衡。本身因為陽氣不足而引致的情況，如手足冰冷、失眠等，都會隨之而消失，而得到根治。

90年歷史的扶正養陰丸

中式養生 徹底改善睡眠質量

相信有很多人都有失眠的問題，但失眠是和體質失衡有關。中醫認為，精神意志是由「心」掌管，心衰退，心血不足，就會出現心神不寧，容易失眠的情況。正因人到60歲後心和脾陸續衰退，故此年紀大也容易失眠，睡眠時間縮短。

扶正養陰丸正正是醫治心脾兩虛的90年的秘方，能氣血同補，心脾同養，只要氣血足，血液循環、新陳代謝就會變好，心和脾得到滋養，心血充足，就能從根源穩住睡眠質量。只要體質改善，即使不食安眠藥，都能瞓得好，這才是中式養生的迷人之處。

研究實證改善失眠

扶正養陰丸在國內又名扶正養生丸，秘方列入廣東省嶺南中藥文化遺產。經中國三甲醫院臨床證實有效改善失眠96.7%，不論輕度、中度和重度失眠的改善總有效率均超過90%³。

人到五十 中式養生

位元堂扶正養陰丸幫大家慢慢補足損耗嘅陽氣，趕走體內寒濕，改善長年手腳冰冷、畏寒體虛的問題。同時雙向調和氣血，解決面色暗沉、氣短乏力、日日疲憊的狀態。

更重要是養心健脾，針對香港50+最常見的壓力大、睡不安穩、脾胃虛弱，穩住心神、改善睡眠、提升胃口。

人到五十，健康唔可以再「捱」。唔使追求大補大燥，循序漸進扶正固本，先至適合香港人長期養生。陽氣足、氣血順、心脾安，先可以日日精神飽滿，舒服自在過每一天。

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T&C：

(1) 效果因服用者個人體質及病歷狀況而有所不同

(2) Phytomedicine, 15 July 2021, Volume 88, 153602.

(3) 在中國三甲醫院進行臨床研究，結果指出扶正養陰丸對改善失眠的總有效率達到96.67%

* 圖片只供參考

(資料及相片由客戶提供)