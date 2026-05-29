糖尿眼懶人包 ｜3分鐘看懂黃斑水腫及治療方法

估計本港有七十多萬人患有糖尿病，眼科專科醫生梁麗珍表示，當中有四成病人最終會出現「糖尿上眼」，即眼底視網膜血管內的糖分長期過高，令血管受損發炎，繼而出現收窄、滲漏，若滲漏影響視網膜中心的黃斑區，便稱為「糖尿性黃斑水腫」。



「在視力方面，早期的糖尿上眼病人可以全無不適的感覺，但到了後期尤其是中心黃斑區出現水腫，視力可以急劇減退，包括看東西模糊，直線變成曲線，視野內出現一塊塊灰濛濛甚至黑影等，都是黃斑區水腫常見影響視力質素的情況。」梁醫生說。

她提醒，若已出現糖尿性黃斑水腫但病人不察覺或沒有求醫處理，視力會持續減退，最終甚至可以致盲，「事實上，由糖尿病引致的視力問題，在本港是排行第三位的視力殺手，佔香港人視障元兇原因11%。

治療糖尿性黃斑水腫的方法，可分為三大類：激光、藥物、手術。

梁醫生解釋激光治療原理，「視網膜的面積其實很大，中心稱為黃斑區，周邊的範圍相對大很多，會消耗眼睛大部分的氧氣和營養，但它對於中心視力的角色卻不太重要。因此激光治療的原理就是照射黃斑區周邊的視網膜範圍，希望把周邊一些缺氧、缺血的視網膜組織燒死，目的包括：第一，可以減少發炎蛋白質的釋放；第二，有如棄車保帥，減少對眼睛氧氣和營養的消耗，將資源集中在黃斑區。另外，若黃斑區有出血點，亦可進行焦點性的激光治療，將出血、滲水的黃斑區血管燒死，減少滲漏。」

另一類是眼內注射藥物。梁醫生指出，傳統方法可以注射較長效的類固醇，有普遍性的消炎作用，但近十多二十年出現了抗「血管內皮生長因子」（VEGF，是其中一種引致視網膜血管發炎的因子）的藥物，直接注射進眼球玻璃體，讓藥物近距離滲透到視網膜，效果一般比激光治療更理想。「若病人的情況是黃斑區周邊出血，影響視力，就不能單靠激光或藥物，而要考慮手術，並全面檢查視網膜，配合激光或藥物注射等療法。」

近年香港引入俗稱「雙抗」的注射藥物，除了「抗血管內皮生長因子」，同時「抗血管生成素-2」（Ang-2，另一種視網膜血管發炎因子），「好比捉迷藏，你從一條路徑去捉，我用兩條路徑『包抄』，成功機會當然增加。」梁醫生比喻。

不同藥物，病人該如何選擇呢？「首先應該從藥物的有效性和安全性考慮，其次是價錢方面慮。」梁醫生建議，「理論上雙抗藥物每針的價錢會比單抗藥物為高，但多項研究指出，糖尿性黃斑水腫若注射單抗藥物可能需要持續每個月注射一次，但雙抗藥物平均藥效較長，病人眼底情況穩定後有機會可減少注射的頻密度，整體要打的針數反而較少，效果也較好，所以從經濟方面也是一個值得考慮的選擇。病人亦同時可減少複診次數，心理生理上不用承擔太大壓力。」

梁醫生最後提醒，應對糖尿上眼最好的方法是及早預防，包括控制三高及定期驗眼。一旦發現有早期糖尿上眼，應及早治療，不要等影響視力的症狀出現才處理，因為出現症狀代表視力已受損害，甚至可能是不可逆轉的。有需要的病人可向醫生詳細了解。