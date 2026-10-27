大腸癌預防｜腺瘤型息肉易癌化　9招健康飲食降風險　定時排便

台灣一份長達10年、近9萬筆的健檢資料庫顯示，息肉檢出率從2014年的59.7%，到了2023年達到75.78%，而被檢出有息肉的人當中，有近2成屬於容易癌化的腺瘤型息肉。這篇提醒人們從9個生活習慣，來降低癌化息肉風險。



根據台灣衛福部最新癌症登記資料，大腸癌已連續16年高居國人癌症發生率前兩名。在台灣平均約32分22秒就有一人罹患大腸癌。而息肉可分為增生型、發炎型及腺瘤型，而其中腺瘤型息肉易有癌變機會，而腺瘤型息肉的檢出率在男性中為21.43%、女性為14.65%，隨年紀增長，腺瘤型腸息肉檢出率隨之增高。

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9招降低息肉癌化

世界衛生組織（WHO）指出，加工肉類攝取過多、蔬果攝取不足、久坐不動、肥胖、抽煙和過量飲酒，都會增加大腸癌風險。因此建議大家平日從以下9招養成習慣，來降低息肉找上門的風險。

1. 30歲後進行第一次腸鏡檢查，可降低易癌化息肉風險近6成。

2. 每日水分攝取至少2000至3000cc。

3. 定時排便。

4. 多吃原型食物。

5. 白肉取代紅肉。

6. 主食優先挑選含纖維量較高的全穀雜糧。

7. 蔬菜每日至少2至3碗。

8. 水果每日3至4個拳頭。

9. 避免超級加工食品。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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