胰臟癌死亡率超90%　4大病徵血糖升體重降盡早就醫　4類人要警惕

胰腺癌（胰臟癌）由於其早期診斷率低、惡性程度高、死亡率高、容易擴散轉移、難治療，一旦被查出來基本等於判了死刑。能活過5年的人不到10%，因此也被稱為「癌中之王」。



胰腺疾病和飲食結構有很大關係，改掉這些壞習慣，避免高脂、高蛋白、高糖飲食，戒煙戒酒，或許可以大大降低患病概率，尤其是這些人。

診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查（按圖👇👇👇）

胰腺癌的危險因素及早期信號

在人體消化系統中，胰腺是一個至關重要卻常被忽視的器官，它既是「血糖調控師」，又是「消化主力軍」，相較於胃、腸、膽等「高存在感」的消化器官，胰腺的病變往往難以被及時察覺。

胰腺癌早期診斷率僅5%，雖說大部分癌症一發現都是晚期，但胰腺癌往往是更難早期發現。

其「兇險」主要體現在以下三方面：

1. 高致命

癌細胞惡性程度高，治療抵抗性強

2. 強侵襲

易轉移至血管與遠處器官。

3. 難治療

手術複雜且藥物療效有限。更棘手的是，目前針對胰腺癌的特效藥物（如標靶藥、高效化療藥）較少，術後輔助治療效果有限，進一步降低了治療成功率。

胰腺癌的4大危險因素

1. 慢性胰腺炎：

與急性胰腺炎（多因暴飲暴食誘發，與胰腺癌關聯較弱）不同，慢性胰腺炎是明確的癌前病變。

常見誘因包括長期飲酒（導致胰腺纖維化）、胰管結石（類似膽囊結石，但處理難度大，易引發長期炎症）。



2. 胰腺病變：

雖然胰腺上的大部分病變，都是惡性病變，但也有部分病變屬於良性病變，比如腺瘤、囊腺瘤等。

注意：良性病變如果不重視，長期不處理，也有可能會發展為惡性疾病。需要定期進行影像學複查，積極干預，防止其變為惡性胰腺癌。



3. 吸煙、飲酒：

增加胰腺癌的發生率。

飲酒：酒精性胰腺炎會使慢性胰腺炎反覆發作。

吸煙：血管病變及慢性胰腺炎反覆發作。



4. 高脂飲食：

胰腺疾病和飲食結構有很大關係，高脂肪、高蛋白飲食，人體攝入熱量多，容易引起胰腺癌發生。

這些表現需警惕

當以下表現出現時，建議儘早就醫檢查：

1. 腹部脹痛、腰背部隱痛

食慾明顯下降（原本胃口好，近期卻對食物失去興趣）；上腹部或後背持續性隱痛、脹痛（與飲食時間無關，且休息後不緩解）；進食後不適感加重（但非特定於油膩飲食，區別於膽道疾病的典型特徵）。

2. 體重急劇下降

胰腺癌患者在疾病早期（未至晚期）即可出現明顯的體重減輕，通常一個月內體重下降5～10斤（甚至更多）。

這種「不明原因的消瘦」是腫瘤消耗能量的典型表現，需高度警惕。

3. 血糖突然升高

胰腺分泌胰島素調控血糖，若胰腺頭部腫瘤影響胰島功能，或腫瘤導致胰島素分泌異常，患者可能在短時間內出現血糖升高（尤其是原本無糖尿病的人群）。

若發現血糖值異常波動，需排查胰腺問題。

4. 黃疸（胰頭腫瘤的特徵性表現）

當胰頭腫瘤壓迫膽管時，膽汁排泄受阻，可導致皮膚、鞏膜黃染（黃疸）。但黃疸通常是疾病進展到一定程度的表現，此時可能已非早期。不過，若突然出現不明原因的黃疸，仍需優先排除胰腺病變。

注意：當出現不明原因的消化異常、體重驟降、血糖升高或黃疸時，切勿簡單歸因於「胃病」或「膽結石」，應及時就醫。



常規體檢難發現，專項檢查是關鍵。通過腫瘤標誌物和增強影像學檢查（上腹部增強CT或磁共振）明確病因。早發現、早診斷，是提高胰腺癌治療效果的唯一希望。

胰腺癌的高危人群，這四類人需格外警惕

高危人群：建議每年進行一次胰腺檢查，以便早期發現潛在病變。

1. 家族遺傳：攜帶特定基因突變者

胰腺癌具有一定的遺傳傾向，其中胚系突變是重要風險因素。若家族中有胰腺癌或其他癌症病史（尤其是直系親屬），個體患胰腺癌的風險顯著升高。

2. 代謝異常：2型糖尿病患者

胰腺是重要的內分泌器官，負責分泌胰島素調節血糖。

高風險人群特徵：糖尿病病史超過5年、血糖長期控制不佳（空腹血糖常高於10mmol/L）。此類患者需嚴格監測血糖，每年進行胰腺專項體檢（如腫瘤標誌物、影像學檢查）。

3. 慢性炎症：慢性胰腺炎患者

慢性炎症的持續刺激會顯著增加胰腺癌的發生風險。

4. 癌前病變：特定胰腺腫瘤患者

胰腺存在多種介於良惡性之間的「交界性腫瘤」，這些病變雖非癌症，但極易發展為胰腺癌，被稱為「癌前病變」。主要包括：

導管內乳頭狀黏液瘤（IPMN）：三種亞型中的兩種（尤其是分支胰管型）易癌變；黏液性囊腺瘤：非癌症，但惡變概率較高；

實性假乳頭狀瘤：需密切監測。



特別提醒：若檢查發現此類病變，需在專科醫生指導下制定個性化隨訪計劃，不可因「非癌症」而掉以輕心。

做到這些事，讓胰腺癌離自己遠一點

1. 保持健康飲食

胰腺疾病和飲食結構有很大關係，要避免長期攝入高脂肪、高蛋白、高糖的「厚重食物」，控制糖分與酒精攝入。

清淡、均衡的飲食有助於減少胰腺負擔，降低炎症風險。

2. 管控關鍵健康指標

體重與血脂：維持BMI在健康範圍（18.5-24），定期監測血脂水平，避免高脂血症（血脂過高易引發胰腺炎，進而增加癌變風險）。

血糖監測：尤其是2型糖尿病患者，需嚴格控制血糖，定期檢查糖化血紅蛋白（HbA1c）。

3. 適度運動

規律鍛鍊（如每周150分鐘中等強度有氧運動）有助於維持正常體重、改善代謝功能，間接保護胰腺健康。

小貼士：

對於普通人群，保持健康生活方式是預防胰腺疾病的基礎；對於高危人群與癌前病變患者，定期檢查與密切隨訪是關鍵。

遠離「癌王」核心要點

1. 胰腺癌的「癌王」屬性：早期診斷率僅5%，惡性程度高、易轉移、治療手段有限，5年生存率＜10%。

2. 危險因素：慢性胰腺炎（癌前病變）、胰腺良性病變（如腺瘤）、吸煙飲酒、高脂飲食。

3. 早期預警信號：腹部/腰背部隱痛、體重急劇下降（1月降5～10斤）、血糖突然升高、胰頭腫瘤壓迫導致的黃疸。

4. 高危人群：家族遺傳、2型糖尿病（病史＞5年/控糖差）、慢性胰腺炎患者、胰腺交界性腫瘤（如IPMN）患者。

5. 預防關鍵：健康飲食（低脂低糖）、控糖控脂、適度運動，高危人群每年專項篩查（腫瘤標誌物+增強影像）。



