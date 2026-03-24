胰臟癌｜一家三口患胰臟癌全因自製雲吞！錯1步損免疫力＋保存2招

胰臟癌｜雲吞麵｜講到能代表香港的美食，點少得皮薄餡靚的雲吞？街頭巷尾隨處可見，不少人為了慳錢方便，更喜歡在家自製。不過，想不到雲吞竟然會致癌？早前內地有一家三口，因為長期吃自製雲吞，齊齊患上胰臟癌。經調查發現，原來全因揀食材時做錯了1步！



一家三口吃自製雲吞齊齊得胰臟癌！（freepik）

胰臟癌｜一家三口吃自製雲吞齊齊得胰臟癌

據內媒《網易新聞》報道，山東的王先生一家三口，無論飯前、飯後總是出現不明原因的腹痛，一開始不以為意。直到原本60公斤的兒子突然暴瘦到45公斤，夫妻倆才驚覺不妥，急忙求醫，檢查結果顯示，兒子的胰臟有明顯的腫塊。醫生指出，一直以來的腹痛就是因為腫瘤在長大，得知兒子情況後，夫妻兩隨即一起接受檢查，結果顯示一家三口都患上了胰臟癌。

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來路不明的低價肉，風險極高，恐加重腎臟負擔，增致癌風險。（unsplash）

胰臟癌｜劣質肉2危害

胰臟癌初期幾乎沒有症狀，通常出現體重莫名減輕、腹痛、背痛、消化不良、黃疸等症狀時，可能已經是中晚期，致死率高，所以被稱為「癌中之王」。醫生表示，胰臟癌並無傳染性，全家同時患病的情況極為罕見。經詢問後發現，是因為王太太覺得外面小攤的食物又貴又不衛生，孩子又處於長身體的階段，於是就開始自製。她經常會在網上或直播間買促銷、臨期、特价的豬肉，覺得還沒有過期，又比街市平，性價比相當高。據醫生分析，這些來路不明的低價肉，風險極高。

1. 淋巴肉：部分劣質肉類來源不明，多出自小型地下工作坊或由碎末邊角料組成，其中往往夾雜著淋巴組織甚至是病死豬肉，長期吃會損免疫力，增加腎臟負擔。



2. 發霉肉：這些肉餡被絞碎後，消費者難以分辨，其中很大可能是發霉肉，含一級致癌物黃麯毒素，增致癌風險。



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豬肉保鮮｜整塊肉\碎肉的保存方法

這些不新鮮或變質的肉，簡直是「毒瘤」，除了最嚴重的致癌風險，還可能帶有絛蟲等寄生蟲卵，損害全身器官。平時，絕不可以購買來路不明的肉。此外，學會如何正確的儲存方法，也是防止病從口入的重要一環。

1. 密封分裝保存

買回來的肉若未吃，先別洗，否則細菌會瘋狂滋生，不僅肉會變質，口感也會大打折扣。可將豬肉用料理紙包起來，放入保鮮盒中再冷凍，每次煮飯只需取出需要的份量，非常方便！豬肉未煮千萬別洗！專家教1招保存延長保鮮 4步輕鬆去腥冷水泡？

買回來的肉若未吃，先別洗，可進行分裝密封保存。（freepik）

2. 十字保存法

如果你買的是碎肉，它的變質速度比整塊肉要快得多。建議當天食用，若想保存，先將肉碎裝入密實袋，擠出空氣後壓平至1厘米厚。接著用筷子在袋面上壓出「井」字或「十」字痕，直接送入急凍。煮飯時想吃多少就「掰」多少。冷藏食物貼士｜解凍再冷藏易生菌中毒！肉碎正確急凍4步靠1隻筷子

如果是碎肉，要先將肉碎裝入密實袋，擠出空氣後壓平，再用筷子壓出字痕，放入急凍。（資料圖片）

參考資料：香港癌症基金會