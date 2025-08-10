胰臟癌｜脂肪胰患者罹患胰臟癌風險暴增6倍　6大高危族群要注意

醫界發現胰臟癌有重要前兆！台灣基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘指出，若在超聲波檢查時發現胰臟「比肝、腎還亮」，代表有「脂肪胰」的情形，這類患者罹患胰臟癌的風險是一般人的6倍。



錢政弘在Facebook專頁《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》中解釋，脂肪胰是指過多的脂肪堆積在胰臟中，這種情況會在超聲波檢查時呈現特別明亮的白色。他進一步說明，脂肪胰會引發胰臟慢性發炎、激素失衡與細胞代謝異常，進而活化KRAS癌基因與星狀細胞，為胰臟癌的形成與轉移鋪路。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

台灣禾馨民權內科診所胃腸肝膽科醫生林相宏也曾表示，脂肪胰的盛行率高達16%，雖然知名度不如脂肪肝，但威脅不容輕忽。他指出六大高風險族群，包括腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高、好膽固醇偏低，以及經常飲酒者。

值得注意的是，林相宏強調，即使體重正常的人也可能有脂肪胰的問題。他特別提醒，腹部肥胖、腰圍過大往往比體重更能反映內臟脂肪問題，男性腰圍若超過90公分、女性超過80公分，就必須提高警覺。

針對預防方式，錢政弘建議民眾應從日常生活做起，包括減少甜食與飽和脂肪的攝取、避免食用超加工食品，同時必須戒煙、限制飲酒，並維持規律運動習慣，穩定控制體重，以降低罹患胰臟癌的風險。

