70歲婦腹脹背痛半年竟是胰臟癌　醫生教5方法判斷　消化不良注意

「最近明明吃很少，卻一直脹、體重掉不停，看不出原因⋯⋯」不少人出現腹脹、腸胃不適時，第一時間都以為是胃病。但台灣林相宏醫師提醒若腹痛吃胃藥不會好、食慾越來越差、甚至糖尿病，一定要想到胰臟出問題。



70歲婦腹脹背痛難眠 看三醫沒改善

70歲女性，近半年吃東西開始容易脹，食量愈來愈小，最後甚至會有想吐的感覺。最近三個月，晚上除了肚子痛，背後也很不舒服，連睡覺都要彎著腰才能稍微入睡，睡眠品質明顯變差。半年來體重掉了10公斤。

病患到醫學中心做了胃鏡，說有胃食道逆流還有幽門桿菌感染，醫生說殺菌治療完症狀再看看。同時也安排了腹部超音波說都正常，還照了兩次。另外抽血檢查顯示有嚴重糖尿病，但吃藥治療都沒有好轉，甚至病痛症狀加重，病患在醫院連看三個醫生都沒治好。

病患經轉診後，經由腸胃科醫師林相宏做胰臟內視鏡超音波檢查，發現就是超過4公分胰臟癌合併血管侵犯、淋巴轉移。

林相宏強調，「不要以為超音波正常就放心！爆瘦、腹脹、背痛、嚴重糖尿病，一定要想到胰臟出問題。」

相關文章：胰臟癌｜男子患癌因愛吃甜？疲累消化不良竟是先兆 預防3個習慣

+ 13

為何「照了兩次超音波」還是漏？

因為胰臟天生就在盲區，胰臟位在身體最深處、前方被肋骨和胃腸空氣遮住，腹部超音波掃不到的位置非常多，研究顯示92.4% 超音波無法完整看清胰臟頭與尾，就算已知胰臟癌，再回頭用超音波，仍有超過5成找不到腫瘤。

胃鏡、超音波正常也不代表胰臟沒事

胃鏡與腹部超音波能排除局部病灶，但無法完整顯示胰臟位置。胰臟癌女士就醫經過：

症狀惡化：量變小、腹脹、噁心 胃鏡

檢查結果：胃食道逆流、幽門桿菌



症狀惡化：夜間肚子痛、背痛

檢查結果：超音波→ 正常（兩次）



症狀惡化：半年爆瘦10公斤

檢查結果：抽血→ 嚴重糖尿病



揪出胰臟癌關鍵 內視鏡超音波

林相宏指出「懷疑胰臟問題，就要做對檢查。」EUS（胰臟內視鏡超音波）透過胃內直接貼近胰臟掃描

避免空氣、脂肪干擾，最小 0.5 公分腫瘤都看得到，比 CT、MRI 更早抓到腫瘤，可同時做穿刺確認診斷。該病患最終揪出胰臟癌 4 公分，血管侵犯合併淋巴轉移（第三期），目前先以化療縮小腫瘤爭取治療機會。

這些症狀不是胃病，是胰臟在求救

若同時出現以下多種，一定要想到胰臟：

1. 食慾變差、吃少卻一直脹

2. 體重快速下降（短期掉5%以上）

3. 背痛、腰痛卻找不到原因

4. 糖尿突然變嚴重或新診斷糖尿病

5. 消化不良、糞便油亮漂浮



胰臟癌常被形容沉默的癌王，等症狀嚴重，通常已經太晚。腹痛吃胃藥不會好，超音波照不到不代表沒事。林相宏提醒，不要錯過最佳搶救時間，當腸胃症狀與檢查結果矛盾，不要再觀望立刻要求胰臟更深入的檢查。

相關文章：壓力可致胰臟癌？ 3個生活貼士減胰臟癌風險👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

失智、帕金森後腦僵硬如地板 中醫沈邑穎教每天5分鐘「頭頸放鬆＋太極搓腳法」預防

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

