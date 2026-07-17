梁愛胰臟癌｜87歲TVB御用傭人離世　小心消化不良7症狀+預防3食物

胰臟癌症狀｜胰臟癌成因｜梁愛｜憑TVB劇《他來自江湖》中「芳姨」一角深入人心的資深演員梁愛，昨日（16日）傳出離世消息，享年87歲。早前，她在接受製作人楊紹鴻的訪問時表示，自己患胰臟癌（英文：Pancreatic Cancer）已有大半年。不過她拒絕做化療受苦，選擇與癌症和平共處，並坦言「死得快好世界」。胰臟癌被稱為「癌王」，致命率極高，平時若出現消化不良、食慾不振等症狀需特別警惕，平常也可多吃助防癌食物。



TVB「御用工人」梁愛患胰臟癌 在老人院離世

梁愛自小家境貧窮，19歲時應徵做臨時演員，至今入行超過50年，參演過TVB不少經典的電視劇、電影，包括《他來自江湖》、《天龍八部》、《網中人》等。她在劇中憑藉精湛的演技將家傭、工人、管家等綠葉角色演繹得活靈活現，被譽為「御用工人」。

去年梁愛因雙腳疼痛難忍入院就醫，不幸確診患上胰臟癌，體重更暴跌至不足70磅（約32公斤）。但她在訪問時表示，活到87歲已相當滿足，沒有什麼好擔心的，只求香港社會越來越好。直至昨天有消息傳出，梁愛已在內地的一家老人院安詳辭世。

胰臟癌早期幾乎毫無徵兆，要小心消化不良等7個症狀。（magnific）

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胰臟癌症狀｜早期幾乎毫無徵兆 小心消化不良7症狀

胰臟癌有「癌王」之稱，不是因為兇狠而是因為它很難防。胰臟是消化器官之一，位於上腹部深層、胃的後方靠近脊椎，由於位置隱蔽早期幾乎毫無徵兆，可能出現腹瀉、噁心，容易被誤以為腸胃不適而錯過最佳治療時機。根據香港癌症基金會等的資料顯示，胰臟癌會有以下常見症狀：

1. 上腹部疼痛、出現硬塊

2. 體重急降

3. 食慾不振、噁心、嘔吐

4. 消化不良

5. 黃疸

6. 腹背痛

7. 腹水



若出現不適要立即就醫，因為胰臟癌死亡率堪稱癌症之首。不過，若能及早發現，存活率可提升至30至40%。

吸煙者患上胰臟癌的機會是不吸煙者的約2至3倍（lilartsy@unsplash）

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胰臟癌成因｜7類人要小心

胰臟癌的具體成因至今未明，但根據香港癌症網上資源中心等資料，以下7類人屬於高危人群，需要格外留意：

1. 65歲以上的長者

2. 吸煙者患上的機會是不吸煙者的約2至3倍

3. 糖尿病人

4. 超重

5. 慢性胰臟炎、遺傳性胰臟炎

6. 長期接觸殺蟲劑、石油或染料的人

7. 黑人



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要想預防胰臟癌除了戒煙戒酒，不暴飲暴食外可多吃一些對胰臟好的食物。胰臟癌｜胰臟炎冇症狀或併發糖尿胰臟癌！4食物減風險1種降76％

1. 牛蒡

牛蒡中含有牛蒡子苷元，能夠抑制癌細胞的生長，同時牛蒡中含有菊粉，能夠減慢血糖上升速度，減輕胰臟的負擔。

牛蒡中含有牛蒡子苷元，能夠抑制癌細胞的生長。（AI圖片生成）

建議：每星期2至3次，每次100克牛蒡（切片後大約克裝滿1個標準飯碗）。



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2. 蘆筍

每100克蘆筍中就含約150微克的葉酸，還含有維他命B6、維他命C等，有助於防止癌細胞擴散。美國印第安那大學研究發現，常補充維他命B6和葉酸的人可以降低胰臟癌風險76％。

每100克蘆筍中就含約150微克的葉酸，有助於防止癌細胞擴散。（Christine Siracusa@unsplash）

建議：最好選擇比較低溫的方法，例如說蒸（2至3分鐘）或者是用水炒的。



3. 燈籠椒

燈籠椒富含多種抗氧化劑（如茄紅素），有助於修復受損細胞，還能降低膽固醇減輕胰臟負擔。

燈籠椒富含多種抗氧化劑（如茄紅素），能降低膽固醇減輕胰臟負擔。（Rens D@unsplash）

建議：每星期2至3次，每次50克燈籠椒（切開後大約是一個成年人的手掌心大小）。

