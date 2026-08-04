冷氣機不止制冷　除濕模式快速解除悶熱　使用7注意：不頻繁開關

近期，中國多地高温天氣持續發展。北方迎來今年以來最大規模的高温過程，南方空氣相對濕度偏高，悶熱如蒸籠。



大熱天裏，空調（冷氣機）成為消暑「利器」。你知道嗎？空調除了製冷和制熱，還能除濕，這種模式既能有效降低濕度，還讓體感温度更舒適。

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除濕模式為什麼更舒服？

夏天濕度高，空氣中水汽飽和，汗液無法快速蒸發，堆積在皮膚表面，就會形成黏膩悶熱感，哪怕氣温不高，也會覺得渾身難受。

製冷模式

風量大、冷風直吹、快速降低室內温度，雖然也會帶走部分水汽，但降温優先、除濕為輔。長時間開製冷，易出現「室温降下來了，空氣依舊潮濕黏膩」的情況，還會因為冷風直吹、温差過大，導致頭疼、關節痠痛、受涼感冒。

除濕模式

這種模式會自動調低風速，讓空氣緩慢經過空調蒸發器，充分凝結空氣中的水汽，降低空氣濕度。它不會吹出刺骨冷風，室內温度波動極小，體感更柔和。

當室內濕度降到40%～60%，汗液可以正常蒸發，體感温度會直接降低2℃～4℃。這也是為什麼潮濕天氣開除濕，不覺得冷，卻渾身乾爽通透的原因。

開除濕要注意哪些事？

長時間開除濕模式，會造成房間內濕度過低，讓人感到乾燥，甚至出現流鼻血、嘴唇乾裂的情況，長期下去會損害呼吸道黏膜。

一般來說，建議使用空調除濕模式不要超過2小時，更不要徹夜開啟，以免因空氣過度乾燥而危害健康。

如果是潮濕嚴重的天氣，建議間斷開啟：開3～4小時關閉，通風片刻，根據室內潮濕情況再開啟，舒適又不傷身。

除了製冷、制熱和除濕，空調還有不少其他功能，可以根據需要選擇

1. 涼感模式（也叫舒適模式或智能體感模式）

根據室內温濕度自動調節，既避免過度製冷帶來的不適，又節能。

2. 送風模式

可以選擇讓風直吹，也能上下左右掃風，讓房間的每個角落都均勻製冷。有的品牌會細分為「自然風」「輕柔風」「強勁風」等多種風速選擇。

3. ECO模式（也叫節能模式）

根據室內實際温度與設定温度的差值，智能調節壓縮機的運行頻率，在確保舒適度的同時，儘可能降低能耗。

4. 自動模式

根據室內環境自動選擇製冷、制熱或除濕等功能，還能自動調節風速和風向，不需要手動設置，省心省力。

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空調這樣用 舒適又節能

夏日炎炎，如何健康吹空調？怎麼做到既涼爽又節能？快來掌握這幾點。

1. 定期清洗空調

長時間不用的空調在使用前最好及時清理。建議每半個月清理一次濾網，一是為了獲得更潔淨的空氣；二是長期使用後濾網上面會聚集灰塵，導致進氣和出氣不暢，降低空調的性能，耗電量也會增加。

2. 晝夜開不同温度

日常空調温度建議設置在26℃～28℃的「黃金區間」。白天25℃～26℃體感舒適，夜間睡覺時可升至27℃～28℃，避免後半夜過冷。

剛剛回家打開空調，可先開23℃快速降温，30分鐘後調回26℃，避免長時間低温運行。

3. 風向朝上更製冷

開空調製冷時，最好把空調風向朝上，讓冷空氣由上而下循環。制熱時，則讓空調風向朝下。一般來說，冷空氣向下走，而熱空氣反之，這樣可充分利用冷熱空氣自身的物理特性，自然交換。

4. 定時開窗通風

長時間關窗開空調會使空氣不流通，空氣質量下降，容易引起鼻塞、喉嚨幹、打噴嚏等呼吸道不適。應該注意時常換氣，建議2～3小時開一次窗，每次通風約10～15分鐘，保證室內空氣新鮮。

5. 搭配風扇降温

空調+風扇的組合方式可以讓屋內空氣流動起來，促進冷氣循環，讓體感温度降2℃～3℃。比如：空調設28℃+風扇≈體感26℃效果。

建議風扇擺放位置：置於空調下方，將冷風吹向房間深處，可選擇柔風或自然風。

6. 不要頻繁開關空調

重啟空調的耗電相當於持續運行20～30分鐘。外出＜1小時的情況，建議不要關閉空調，空調温度調高1℃～2℃即可。

專家介紹，空調啟動階段的能耗會很高。重啟次數多了，會超過空調一直開着的能耗。而且空調工作時間越長，這種對比越明顯。

此外，頻繁開關空調還可能給壓縮機造成較大壓力，導致其使用壽命縮短。想要空調省電，更有效的做法是：儘量減少室內和室外的熱交換，空調不用的時候徹底斷電，建議使用變頻空調。

7. 老人吹空調要當心

老人可能在「不覺得熱」的情況下出現「隱性中暑」。隨着年齡升高，老年人的皮膚温度感受器敏感性下降，對外界温度、濕度的體感變得不明顯，所以即便室温偏高，他們也可能感覺不到很熱。因此，不能等老人喊熱再開空調，而要根據室温提前開啟。

長期處在高温高濕、不通風的室內環境，很容易出現脱水、散熱不佳、體內電解質紊亂的症狀，從而中暑。應該及時開空調，並保持室內適當通風。

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