冷氣病｜中醫師教你3招自救　薑茶、刮痧、精油快速緩解頭暈肩緊

香港高温潮濕，不論是辦公室還是住家，開冷氣已成日常。但因室內外温差過大，身體無法即時調適，就容易出現俗稱「冷氣病」的不適反應。台灣翰鳴堂中醫診所院長、同時也是芳香精油理療師的賴睿昕中醫師指出，「冷氣病」常發生於身體從大熱環境突然進入低温冷氣房時，導致血管神經不自主收縮，引發一連串不舒服的症狀。



輕微的冷氣病可能讓人覺得精神不濟、體温微熱，這是因為戶外曬太陽後身體温度升高，本應透過排汗幫助散熱，但一進冷氣房，毛孔瞬間收縮，導致體內熱氣無法排出，就會出現「明明量體温正常卻覺得發燒」的疲憊感，嚴重時甚至會頭痛、頭暈或肩頸僵硬。

夏至吃薑不是搞錯？中醫解釋古老智慧

老一輩常說「冬至蘿蔔，夏至薑」，乍聽之下好像搞錯了：冬天冷，應該吃薑驅寒；夏天熱，難道不該吃清涼的蘿蔔退火嗎？

賴睿昕醫師解釋，這其實是一種平衡觀念。冬天人們進補多、吃熱食多，體內燥熱，因此吃蘿蔔可清熱降火；夏天雖天氣熱，但因吃太多西瓜、冬瓜等寒涼瓜果，反而容易造成體內積寒，所以要用温熱的薑來去寒。

經常出入冷氣房，或長時間待在冷氣環境的人，可適量喝薑茶幫助驅寒。只需兩片薑，加300c.c.熱水悶泡，一天喝1-2杯即可。不過要提醒，若出現喉嚨痛、咳嗽等「熱感冒」症狀時，則不宜飲用，避免加重病情。

喝薑茶之外 刮痧也能幫助散熱解毒

除了喝薑茶，賴睿昕醫師也推薦刮痧來幫助身體排出積熱。在中醫觀點中，刮痧可促進皮下微血管擴張，將體內的熱與毒素釋放出來；從西醫角度來看，體熱等於是發炎反應，透過刮痧能減緩紅腫熱痛的發炎表現。

刮痧時不需要過度用力，也不必追求出痧量或發黑，只要有痧點浮現，就代表已經達到效果。

預防冷氣病 中醫師建議日常5招保護身體

要避免冷氣病上身，日常生活中也能做些小調整：

進冷氣房先戴口罩：先戴口罩5分鐘適應温度，再取下。 穿薄長袖或圍巾：減少身體暴露、避免著涼。 放杯水維持濕度：在冷氣房放一杯水，減少空氣乾燥。 適度保濕與眨眼：擦乳液、常眨眼，預防皮膚與眼睛乾燥。 清潔冷氣設備：定期清洗濾網與排水管，避免過敏原累積，並避免風口直吹頭部。



頭暈、疲倦怎麼辦？芳療中醫師推薦這4種精油

針對冷氣病常見的頭暈、腦脹與疲勞，賴睿昕中醫師也分享了一組適合「擴香、吸嗅或熱敷」使用的精油配方，有助提神醒腦、放鬆神經、改善氣悶不適：

芳療中醫師推薦薄荷、薰衣草、尤加利、甜橙4種精油來對抗冷氣病帶來的頭暈、疲倦。（健康醫療網）

使用方式建議：

擴香：將精油滴入水氧機／擴香儀，幫助舒緩不適、淨化空氣。

吸嗅瓶：將配方精油按比例調入10ml吸嗅瓶，隨身攜帶，頭暈時嗅聞幾口，即可緩解。

温熱敷：滴入熱水後浸濕毛巾熱敷後頸，可促進循環、舒緩頭部不適。



