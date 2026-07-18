減肥｜流汗多不代表燃脂更快　醫教5招促進代謝　每日飲至少2升水

天氣變熱後，不少人會因為流汗增加而以為身體正在燃燒更多熱量。



但醫師指出，人體的熱量消耗不只取決於排汗量或氣溫，若想在夏天維持熱量消耗，不如從增加日常活動、重量訓練、補充水分、攝取蛋白質與選擇原型食物等習慣著手。

冬天為了保暖 身體可能消耗更多熱量

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國內分泌科醫師阿納斯塔西奧斯馬內西斯（Anastasios Manessis）表示，目前關於不同季節熱量消耗差異的研究仍有限，但冬天可能是人體熱量消耗較高的季節，原因與「產熱作用（thermogenesis）」有關，也就是人體產生熱能的生理過程。

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冬季易胖 原因可能不是新陳代謝變慢

馬內西斯醫師說，有一種理論認為，人體在冬季氣溫較低時，為了調節體溫會燃燒更多熱量，但許多人仍會在冬季長胖，這種情況往往與活動量下降、吃零食機率增加，及「非運動性活動產熱（NEAT）」減少有關，而所謂非運動性活動產熱，是指非正式運動，例如走路、站立、做家事或通勤等帶來的日常生活耗能。

馬內西斯醫師也指出，身體代謝率會隨體重變化自然波動，當人在冬季變胖，身體在靜止狀態下也可能燃燒稍多熱量，以維持較大身體所需的能量，這也顯示體重變化、活動量與飲食習慣，往往比單純氣溫更會影響身體熱量平衡，因此當天氣轉暖時，若人們花更多時間活動、維持健康飲食，並只在感到飢餓時再酌量進食，仍可讓身體新陳代謝維持較理想狀態。

夏季幫助新陳代謝 醫師提5項建議

1. 增加活動量，即使不是正式運動

大家搭公車可提早一站下車，或在工作期間抽出時間散步，或與朋友規畫和運動相關的活動。

2. 進行阻力訓練

阻力訓練是目前已知有助於增加肌肉量的方法之一，因肌肉量與身體能量消耗有關。

3. 補充足夠水分

通常每天飲水至少2公升，但仍可依個人需求，在必要時由醫療專業人員協助調整。

4. 攝取蛋白質

蛋白質有助於支持肌肉量，進而促進新陳代謝，而人體消化系統分解蛋白質時，也會比分解碳水化合物或脂肪消耗更多熱量。

5. 多吃原型食物

相較於加工食品，原型食物通常含較豐富的營養素與膳食纖維，與維持新陳代謝穩定、胰島素敏感性及腸道菌相平衡有關。

減少久坐也有幫助 辣椒素可輔助體重管理

芬蘭一項於2025年發表的研究支持馬內西斯醫師「增加活動量」的建議，土庫大學博士後研究員塔魯・加思韋特（Taru Garthwaite）表示，研究結果顯示，減少久坐並增加日常活動，例如站著講電話或短途步行，與支持代謝健康有關，並可能有助於降低高危險族群因久坐、活動不足等生活習慣帶來的健康風險。

此外，大家也可嘗試適量攝取辛辣食物，美國營養學專家馬克休伊特（Mark Hewett）先前也向《華盛頓郵報》表示，辣椒的升糖指數（GI值）為15，且含有辣椒素，而辣椒素已被證實可輕微促進代謝並抑制食慾，可作為體重管理的輔助選項之一。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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