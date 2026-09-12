冷氣開整晚還是睡不夠？研究揭睡眠深度關鍵　醫：26度未必最好睡

炎熱夏季，沒開冷氣簡直睡不著，但明明已經吹了整晚、也睡足7、8小時，隔天醒來卻還是昏昏沉沉，甚至注意力下降、脾氣變差。醫師提醒，良好的睡眠不該只取決於「溫度」，如果睡眠期間頻繁醒來，反覆受到干擾，即使睡滿7小時，睡眠品質也不佳。



台灣身心科暨營養醫學醫師尤冠棠表示，門診曾有一名35歲上班族，總覺得怎麼睡都睡不飽，每天睡約7小時，冷氣也整晚開著，卻仍精神不濟、情緒急躁。進一步詢問發現，他經常運動到晚上10時多，回家後再吃東西，偶爾還小酌一杯助眠。問題就出在睡眠結構受到反覆干擾，睡滿7小時，不代表睡得好。

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日本一項針對逾6.8萬人的大型研究，透過穿戴裝置分析睡眠狀況，發現一年之中7月睡眠時間最短，平均約6.64小時，相較1月的7.3小時，足足少了約40分鐘。而且夏季上床時間並未明顯延後，顯示少掉的睡眠不只是晚睡，而與較早起床及夜間睡眠中斷有關。

尤冠棠說，人體進入快速動眼期（REM）後，體溫調節能力明顯下降，若夜間環境持續悶熱、身體無法順利散熱，就容易醒來、睡得較淺，甚至延長入睡時間。許多人以為「冷氣開26度最剛好」，其實26至28度多半是節能及一般室內舒適度的參考，並非以最佳睡眠品質訂出的標準。

部分居家睡眠研究發現，臥室夜間溫度約20至25度時，平均睡眠效率較佳，超過25度後可能逐漸下降。尤冠棠強調，並沒有人人都適用的「黃金睡眠溫度」，年齡、衣著、寢具厚度、空氣流動及個人怕冷怕熱程度都會影響感受。與其執著冷氣設定幾度，更應觀察睡覺時是否出現悶熱、流汗、熱醒或反覆醒來等情形。

除了溫度，睡前習慣也是關鍵。研究顯示，高強度運動若太接近睡眠時間，可能因心率、自律神經及身體興奮狀態尚未恢復而干擾睡眠。運動在睡前4小時前結束，通常影響較小，若時間真的太晚，可改採較低強度活動。

尤冠棠觀察，不少人習慣喝一杯比較好睡，其實酒精帶來的鎮靜感不等於高品質睡眠。酒精可能干擾REM睡眠，造成前半夜較快睡著、後半夜卻頻繁醒來。炎熱本來就會影響睡眠結構，再加上酒精，可說是雪上加霜。

尤冠棠提醒，如果每天已躺床7至8小時，白天仍持續疲倦、注意力不集中甚至影響情緒，不要只是一味把冷氣愈調愈低，更應檢視睡眠環境、運動、飲酒與飲食習慣，必要時進一步就醫，找出讓睡眠反覆被打斷的真正原因。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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