你是否常被這些問題困擾？偶爾加班後，睡眠平衡被打破，整夜難眠、白天萎靡。習慣了凌晨三四點入睡即便早早躺下，仍無法提前入睡……



這些看似不同的睡眠困擾，背後竟指向同一個根源——生物鐘紊亂。除睡眠異常外，身體還會發出以下警報，持續疲勞、消化紊亂、情緒波動，但別慌，它被稱為「免費且強大的生物鐘校準器」，幫你逐步校準節律、恢復健康。

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生物鐘紊亂：不止失眠 更是全身警報

從傳統智慧到現代醫學，生物鐘的存在早已被反覆驗證。《黃帝內經》早有記載：「陽氣盡，陰氣盛，則目瞑；陰氣盡，陽氣盛，則寤矣。」意為陽氣衰減、陰氣充盛時，人體自然入睡；反之則清醒。

這與現代醫學的發現不謀而合：大腦深處的「視交叉上核」是生物鐘的核心，它通過接收光線信號調控激素分泌——白天光照促使皮質醇（壓力激素）上升，維持清醒；夜晚褪黑素分泌增加，誘導睡眠。

生物鐘一亂 全身都生病

短期看，生物鐘紊亂表現為失眠、日間疲勞；長期則可能引發系統性危害。

慢性疾病風險：

是肥胖、糖尿病、高血壓等代謝性疾病的高危因素。

免疫力下降：

易感冒、患關節炎等免疫相關疾病。

精神與認知損傷：

導致焦慮、抑鬱情緒，或出現「腦霧」（注意力分散、記憶力減退），嚴重影響工作學習效率。

生物鐘紊亂的早期信號

除睡眠異常外，身體還會發出以下警報：

持續疲勞：

即使睡眠時長充足，晨起仍感睏倦、無精神；日常運動強度下易出現心慌、胸悶。

消化紊亂：

白天食慾下降，夜間卻渴望高油、辛辣食物（如麻辣燙、烤串）。

情緒波動：

長期情緒低落、易暴躁或過度亢奮。

生物鐘紊亂的信號（CCTV中央電視台）

現代生活的「三刺客」：打亂生物鐘的元兇

現代生活習慣常成為生物鐘的「搗亂分子」，可歸納為三類：

1. 午夜陽光

睡前使用手機、平板等電子設備，其藍光會抑制褪黑素分泌，直接干擾睡眠啟動。

2. 夜宵殺手

睡前攝入高熱量、高糖食物，迫使胃腸、肝臟等器官「加班」，消化系統活躍會延遲身體進入休息狀態。

3. 作息穿越

如周末熬夜後補覺至中午，或午睡過長，相當於人為製造「時差」，破壞原有節律。

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運動：校準生物鐘的「天然密鑰」

運動被稱為「免費且強大的生物鐘校準器」，其作用機制有三：

強化晝夜節律：

運動產生的生理信號（如核心體温升高、心率加快、代謝加速）直接向全身細胞傳遞「活動時間」，鞏固白天清醒節律。

觸發睡眠開關：

白天運動（尤其下午）使體温升高，運動後體温自然下降的過程，是啟動深度睡眠的「熄燈信號」。

平衡激素分泌：

規律運動可調整皮質醇（清晨達峰助清醒）與褪黑素（夜間充分分泌助入眠）的分泌曲線，恢復激素節律。

運動關鍵時機與強度

黃金校準段（16:00～19:00）：

此時體能、體温達自然峰值，運動表現最佳，能為睡前3～4小時的體温下降留出「窗口」，是最優運動時段。

優質校準段（清晨）：

晨練可接收晨光信號，抑制褪黑素、提升皮質醇，幫助全天清醒（需注意熱身，避免身體未完全甦醒時劇烈運動）。

謹慎避雷段（睡前1～2小時）：

避免高強度運動（如擼鐵、HIIT），以免交感神經興奮、體温居高不下，干擾睡眠。若僅能晚間運動，可選擇温和拉伸或太極、八段錦等功法。

實用運動處方：睡前拉伸+白天有氧

睡前拉伸（配合腹式呼吸）

呼吸訓練：

鼻深吸氣4秒（腹部微鼓），嘴慢呼氣8秒（腹部收縮），重複數次。

動作1：俯臥拉伸

跪坐腳後跟上，向前趴，呼氣時手向前夠（8拍），吸氣時放鬆（4拍）。

動作2：伸展呼吸

跪立位，吸氣時手打開、頭仰（4拍，腹部鼓），呼氣時抱胸、下巴觸胸骨（8拍，腹部縮）。

動作3：仰臥扭轉

仰臥屈膝，左膝搭右膝上，手側平舉按地，呼氣時下肢向右側扭轉、頭向左轉（8拍），吸氣回正（4拍），換對側重複。

白天推薦：

氣排球屬於中等強度團體運動，重量輕（120～140克）、球面軟，適合各年齡段。作為團體有氧運動，它不僅能鍛鍊心肺功能、協調性，還可通過團隊協作緩解壓力、提升社交歸屬感。

白天推薦打氣排球（CCTV中央電視台）

研究顯示，長期參與氣排球運動的人群大腦訊息處理能力、注意力及睡眠質量均有顯著提升，還能緩解情緒，是中老年人的理想選擇。

科學應對生物鐘紊亂核心要點

1.生物鐘一亂，全身都生病：

短期看，生物鐘紊亂表現為失眠、日間疲勞；長期則可能引發系統性危害。

2.生物鐘紊亂的早期信號：

睡眠異常、持續疲勞、消化紊亂、情緒波動。

3.運動被稱為「免費且強大的生物鐘校準器」。

黃金校準段（16:00～19:00）、優質校準段（清晨）、謹慎避雷段（睡前1～2小時）。

4.實用運動處方：睡前拉伸+白天有氧。



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