頭髮護理｜頭皮發癢狂掉髮？避開5個常見洗頭壞習慣告別頭油脫髮

你是不是也有這樣的體驗，動不動就頭皮發癢，一天不洗頭就油出天際，洗太勤了頭髮又掉一地……



所以，頭髮會愈洗愈少嗎？今天，我們來看看洗頭的五個常見誤區。

千萬別犯這5大洗頭壞習慣（按圖了解👇👇👇）

5大洗頭誤區（01製圖）

+ 12

誤區一：過度洗頭或清潔不足

究竟應該以什麼頻率洗頭呢？答案是——要根據自身情況來調節，過度清潔、過疏於清潔都不利於頭皮健康。

如果頭皮不愛出油，生活環境也比較清潔，兩天甚至三天洗一次頭都是完全沒有問題的。如果頭皮出油很多，那每天洗頭也是可以的，必要時還是需要看醫生，看是否需要藉助藥物來調節皮脂分泌。

誤區二：使用固定的洗髮水款式

不少人發現一款好用的洗髮水後會長期回購使用，然而這樣容易造成頭皮菌群耐受。

不定期地換換其他產品，效果反而可能會更好。

誤區三：洗得太用力

很多人洗頭的時候，會用長指甲在頭皮上又抓又搓，像是給頭皮搓澡。

正確做法：先擠一些洗髮水，將洗髮水在手心裏，加少量水揉擦，打出豐富的泡沫後，再抹在頭髮上，輕柔地用指腹在毛髮和頭皮上打圈按摩，就能在保護毛囊的基礎上進行充分的清潔了。

誤區四：洗髮後用毛巾揉搓頭髮

在頭髮沾濕之後，張開的毛鱗片使得頭髮更加脆弱，毛巾揉搓容易使髮絲因打結、摺疊而發生損傷。

正確做法：用毛巾按壓潮濕的頭髮，吸走大部分的水分，之後再自然晾乾；或者在吸走大部分水分後，用吹風機順着髮絲方向吹風，在頭髮快乾的時候將吹風機的加熱功能關閉，用常溫氣流將頭髮完全吹乾。

誤區五：頭髮沒乾就睡覺

頭髮沒乾的時候，毛髮的水分會增加摩擦力，再往枕頭上躺，很容易導致髮絲受損，尤其是進行過燙、染、漂的髮絲，會更加脆弱容易斷裂。甚至天氣熱時，濕漉漉的頭髮還可能滋生微生物，成為細菌和真菌繁殖的溫床。

正確做法：洗完頭髮後一定要及時吹乾再入睡，吹頭髮時吹風機的溫度不宜太高。

相關文章：頭皮｜一片片或細碎3大成因 去油抗屑洗頭水小心愈用愈多頭皮！👇👇👇

+ 8

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

