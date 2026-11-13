胸痛冒冷汗恐是心肌梗塞前兆？專家揭黃金救援時間與6大護心方法

心肌梗塞往往來得又急又快，是否有任何心肌梗塞前兆可以多加留意呢？



根據研究發現，半數以上的心肌梗塞患者，在病發前一個月內或多或少都會出現胸部悶悶痛痛的感覺，這種悶痛感可能散佈到左側手臂、頸部或背部，但無法清楚指出明確的疼痛點，也會感覺喘不過氣的樣子，甚至也會出現冒冷汗的症狀。

遠離心血管疾病做好6件事（01製圖）

護心6件事要做到（點擊圖片細看）👇👇👇

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心肌梗塞多因血管問題 危險因子要當心

台灣高雄市立聯合醫院檢驗科組長黃耀霆醫檢師表示，根據歐美心臟醫學會的心血管疾病預防建議，現行已知的危險因子包括高血壓、高血脂、糖尿病、抽煙、肥胖等。目前已知造成心肌梗塞主因，來自血管的病變和冠狀動脈中的粥狀硬化斑塊破裂所致。當脂肪、膽固醇在冠狀動脈形成斑塊後，如果它因為某些原因爆裂，就會吸引紅血球和血小板積聚，變成阻塞血流的血塊，引致心肌缺血，繼而壞死。

心肌梗塞未即時治療 併發心臟衰竭機率大增

黃耀霆醫檢師強調，胸痛後11小時59分與胸痛後2小時接受再灌流治療的效果不是相同的，病人應於胸痛後黃金12小時內進行再灌注治療，若未接受即時治療，儘管於急性期存活下來，日後併發心臟衰竭的機會也大為增高，因此儘早將梗塞的血管打通，刻不容緩。

降低罹患心血管疾病機率 6件事要做到

不過，與其發生症狀時慌張的手足無措，平常一定要做好護心工作！黃耀霆醫檢師說，有些風險是無法避免的，如：家族心臟病史或是年紀大所造成的自然老化，因此若屬於罹患心臟病的高風險群，更要特別注意自己的心臟健康狀態，建議可以：

1. 規律運動

促進血液循環，增加肌肉和血管的彈性。

2. 定期測量血壓

在家量血壓，並做好紀錄，也可顯示生活型態改變與高血壓藥物之控制情形。

3. 清淡飲食

避免太油、太鹹的食物、多吃蔬果。

4. 按時服藥

高血壓、高血糖、高血脂的三高族群必須按時且正確遵照醫囑服藥。

5. 戒煙

尼古丁會使血管內壁的發炎增加，建議戒除。

6. 不要熬夜

維持正常作息。

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