左手痛竟是心臟病發作　中醫：3症狀容易被忽略　4招日常自我調養

心臟病發作起來，有的救得回來，有的則是短短幾秒即猝死，天人永隔。入冬以來，航空界名人、名醫都有猝死的案例，再次提醒世人注意護心的重要。你害怕自己或是親人遇到心臟病一發卻來不及救的遺憾嗎？有沒有明顯徵兆？



台灣陽明馬光中醫診所莊博甯中醫師指出，心臟病發生率逐年攀升，已成為全球主要的死亡原因之一。心臟病主要是因為心血管系統出現病變，導致血液無法順暢流通，使心臟負荷增加，甚至引發心肌缺氧、受損等等。

他表示，先天性疾病無法選擇，但「後天性」成因則是可控的。常見導致心臟病的「後天性」因素包括：高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸、飲食不當、缺乏運動等，這些不良生活習慣會引發動脈粥狀硬化，增加罹患心臟病的風險。

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你可能會忽略的3症狀！

心臟病的症狀十分多樣，莊博甯指出，常見的包括胸悶、胸痛、呼吸急促、心跳異常、手腳冰冷、冒冷汗、頭暈或甚至昏厥等。部分患者在病情惡化前可能會出現下巴、肩膀、手臂疼痛，特別是左側疼痛。此外，心臟病的表現可能有輕重不一，有些患者症狀輕微容易忽略，而嚴重者可能會突然發病，甚至猝死。

中醫治療強調調理氣血疏通經絡

在中醫理論中，心臟病屬於「胸痹」、「心悸」等範疇。莊博甯表示，中醫在心臟病的治療上，強調調理氣血、疏通經絡，增強心臟功能。治療時會根據患者的體質、症狀，採用不同的治療方法，以達到緩解症狀、防治後遺症的效果。

1. 針灸刺激穴位 改善心臟功能

莊博甯指出，針灸可以刺激特定穴位，例如內關穴、心俞穴、膻中穴等，幫助改善胸悶、心悸等症狀，調節心臟功能。此外，針灸還可以減少患者的壓力，增強其對疾病的抵抗力。如果平日保養，以手指間歇性按壓上述3穴道也行。

2. 中藥調理 補益心氣 活血化瘀

中藥在心臟病的治療中，主要起到補益心氣、活血化瘀的作用。莊博甯舉例，丹參、川芎、赤芍等活血藥可促進血液循環，減少血瘀引起的疼痛和胸悶。黃耆、人參等補氣藥則有助於增強心臟功能，提升患者的耐力。醫師會根據患者的體質和症狀，個別調整藥方，以達到最佳效果。不建議在沒有處方箋的情況下，直接到中藥房抓藥，因為藥材重量和配比都需視個人狀態，量身微調。

3. 食療選擇「藥食同源」的保健食材

中醫強調「藥食同源」，莊博甯認為，飲食調理對於心臟病患者尤為重要。平時應選擇富含纖維和抗氧化物的食物，如全穀類、蔬菜。部分中藥食材，如決明子、山楂、枸杞等，具有活血降脂的功效，適合用於日常調理，並減少心血管的負擔。

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自我調養4要點

除了接受中醫治療，莊博甯建議，心臟病患者在日常生活中應落實自我調養4要點：

1. 保持適當運動

建議選擇適度的運動，例如步行、氣功等，以增強心肺功能，避免劇烈運動造成心臟負擔。

2. 保持良好飲食習慣

避免高油、高鹽食物，選擇富含纖維的食物，減少血脂。

3. 規律作息

充足的睡眠有助於減輕心臟的負擔，維持心臟健康。

4. 壓力管理

避免長期壓力，保持心情平靜，減少對心臟的不良影響。

莊博甯強調，上述4個防治心臟病要點，看起來很平凡無奇，但要天天持續做到就不是簡單的事。只要常提醒自己，即能有效減少發病風險，提升患者生活品質。特別在冬季，心臟病患者更需注意防寒保暖，避免劇烈運動，以防止病情加重。

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