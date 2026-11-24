近日，「建議大家把內褲襪子丟洗衣機洗」話題登上社交平台熱搜，一邊說「貼身衣物必須手洗才乾淨」，另一邊則堅持「機洗除菌效果優於手洗」。內褲襪子到底能不能一起洗？



對此，人民日報健康客戶端記者向多位皮膚科專家諮詢，專家們表示：健康人群在滿足規範條件時，內褲襪子可以一起機洗，但混洗的前提是家庭成員中沒有傳染性疾病。

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內褲和襪子攜帶不同的病原體

內褲的污染物主要來源於糞便與生殖道，蘊含的病原體包括大腸埃希菌、金黃色葡萄球菌、沙門菌、近平滑念珠菌、輪狀病毒、甲肝病毒等。而穿過的襪子會帶有一些細菌以及皮膚角質等，腳氣患者的襪子還會攜帶紅色毛癬菌、須癬毛癬菌等真菌。

浙江省寧波市中醫院皮膚科主任中醫師陳寧剛表示：

如果僅從傳染性角度看，襪子的風險可能更高。

陳寧剛分析，腸道菌群具有個體差異性，不同人的腸道微生物構成不同，交叉感染的幾率相對有限；相比之下，腳部摩擦較大，皮屑脫落多，真菌感染則更為常見。而且，真菌孢子對外界環境抵抗力強，潛伏期長，不易被徹底殺滅，遇到合適環境仍可重新繁殖。

中山大學孫逸仙紀念醫院皮膚科主任醫師魯莎同樣認為，若本人沒有腳癬等真菌感染、每日更換襪子，襪子並不會特別髒；若沒有腹瀉、分泌物正常，內褲的微生物載量也有限。

兩者攜帶的微生物類型不同，不宜簡單以『髒』的程度來排序，更應關注是否存在特定病原體感染。

機洗往往比手洗更乾淨

「從穩定性上來說，機洗比手洗更有保證。」魯莎表示，洗衣機會按照設定程序充分洗滌，時間、溫度、洗滌劑用量均可控；而手洗受個人習慣影響極大，揉搓時長、浸泡與否、漂洗是否充分，都會導致最終清潔程度千差萬別。她建議，若選擇機洗，應避免使用15分鐘左右的快洗模式，洗滌時間至少達到30分鐘，以確保充分清潔。

陳寧剛也認為，規範化的機洗流程——包括預消毒、高溫洗滌、充分烘乾，往往比手洗更安全、更乾淨。他補充建議，洗衣機溫度設置在70℃以上，洗滌完成後利用高溫烘乾或紫外線消毒功能進一步殺菌。

浙江省人民醫院皮膚科副主任湯怡（主持工作）同時提醒，不同部位的定植菌有特定性，人體皮膚屏障完整時，這些微生物並不容易造成感染。相反，現在不少人往往陷入了過度洗滌的誤區，使得洗滌劑、消毒液殘留於衣物，破壞皮膚屏障，反而增加接觸性皮炎和繼發感染的風險。

魯莎也表示，她在門診中常遇到這類患者——因清洗過的衣物殘留消毒劑而導致皮膚過敏。「常規洗滌劑配合充分的時間與合適溫度即可，後續的乾燥環節更為關鍵。」她還強調，洗完衣物後應及時取出，避免長時間悶在洗衣機內，否則潮濕環境反而利於微生物增殖。

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安全混洗前提是沒有傳染性疾病

三位專家表示，健康人群將內褲襪子混洗，需注意以下3點：

1. 家庭成員無傳染性皮膚病，如腳氣、灰指甲等

2. 洗衣機本身保持潔淨，定期清潔消毒

3. 洗滌後能實現徹底乾燥，優先選擇陽光暴曬或高溫烘乾



陳寧剛特別提醒，若家中有糖尿病患者、腫瘤化療患者、嬰幼兒或皮膚破損者，混洗風險更高，應格外謹慎；若家庭成員已知患有腳氣，其襪子必須單獨洗滌，不可與家人衣物混洗，洗後還需暴曬或高溫消毒，否則即使足癬治癒，病菌仍可能潛伏再發。

此外，公共洗衣機也是明確的混洗禁區。魯莎補充，酒店、學生宿舍、合租房的公共洗衣設備難以保證消毒徹底，貼身衣物放入其中反而可能被污染。

與其過度焦慮交叉感染，不如關注皮膚屏障的維護——規律作息、避免過度清潔、減少洗滌劑殘留，才是降低皮膚疾病風險的根本。

湯怡最後表示。

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