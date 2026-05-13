毛囊炎｜醫生教正確剃鬚步驟防毛囊炎：定期換刀片消滅細菌

許多男生都有過刮鬍後流血的經驗，或是鬍子附近出現毛囊炎。



台灣開業皮膚科醫師趙昭明就提醒，遇到上述情況時，務必定期更換刮刀，且使用後必須以水或酒精清洗，否則上面孳生病菌，一旦刮出傷口，就可能引發毛囊炎。

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刮鬍子怎麼刮？使用這些步驟刮鬍皮膚不刺激

刮鬍的步驟，趙昭明建議，第1步為清潔臉部肌膚，洗出髒污及油脂，再者塗上一些乳液，讓皮膚表面潤滑，在使用刮刀時，就可以避免刮出小傷口。

此外，有些男生習慣先以溫熱毛巾溼敷鬍子部位，30秒至 1分鐘，接著以剃鬍前使用化粧品來軟化鬍鬚，等刮完之後，再使用鬍後化粧水，以減少乾澀。

趙昭明補充，由於在刮鬍子時，也會刮掉皮膚表層，在刮鬍前塗抹化妝水、乳液，可以滋潤及保護皮膚，但刮鬍後，容易出現小傷口，這時就應該慎選保養品，力求質地單純的產品，以免刺激皮膚。

使用剃鬚產品前先在手上測試 避免日後毛囊炎或過敏上身

台灣食藥署表示，刮鬍前使的剃鬍水、剃鬍膏、剃鬍泡沫，以及鬍後用化粧水均屬於化粧品，必須遵守相關法規，消費者選擇時，務必挑選完整標示的產品，且保留外包裝或說明書，以便了解相關資訊。

剃鬍水、剃鬍膏、剃鬍泡沫可以讓鬍鬚膨脹、軟化、易刮除、避免乾澀，部分產品添加甘油，達到保溼效果，或透過泡沫增加滑順感；至於鬍後水則用於剃鬍後，具有收斂、防止肌膚乾燥等效果，有些添加酒精、薄荷腦等成分來增加清涼感。

此外，在使用前，應先測試皮膚，若有發炎、傷口，或剃後導致受傷，就先不要使用，若用後產生過敏、紅腫時，應立即停用並就醫。

另外，開業皮膚科醫師曾奕騰則提醒，使用電動刮鬍刀，就不用使用上述保養品，如果是手動式，就必須提高警覺，以刮刀清潔時，感覺卡卡，或容易出血，就應該更換刀片。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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