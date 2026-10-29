水果養生變傷腎陷阱？六旬翁極端食法 三個月腎功能暴跌險洗腎

不少市民深信「多吃水果有益健康」，甚至為了排毒養生而大量進食。然而，進食方式不當隨時適得其反。有台灣醫生分享一宗個案，一名患有早期慢性腎病的六旬男子，誤以為多補充維他命C、膳食纖維及植化素有助護腎，遂每日進食大量水果，更自製濃縮果汁及頻繁食用果乾，短短三個月內腎功能急劇轉差，險些惡化至第四期慢性腎衰竭，面臨長期洗腎的威脅。醫生警告，果糖攝取過量會令體內尿酸急升，加速腎血管硬化，並歸納出市民常犯的「食用水果五大傷腎盲點」。



誤信水果能護腎 三個月內腎絲球過濾率急瀉20分

據洪永祥醫生於Facebook 發文透露，該名60歲男患者早前確診早期腎臟病，得知攝取抗氧化物有助身體機能，隨即展開極端的水果飲食法。他刻意減少肉類蛋白質攝取，將三餐大部分食物換成大量鮮果；又因牙齒咀嚼功能欠佳，索性將多款水果攪拌成不加水的濃縮果汁當水飲用；在家休閒時，更經常食用標榜天然無添加的「無糖果乾」。

不僅如此，他偏好甜度極高的芒果、荔枝和菠蘿等熱帶水果，甚至看見水果發霉變質，亦僅削去發黑腐爛表面便繼續食用。結果三個月後覆診抽血，醫生發現其尿酸水平顯著超標、蛋白尿急劇惡化，評估腎臟功能的關鍵指標「腎絲球過濾率」（eGFR）更驟降超過20分，距離極嚴重的第四期腎病僅一步之遙，若未及時發現並糾正，隨時走上洗腎之路。

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果糖過量引發高尿酸 長期刺激致腎小管纖維化

不少人誤以為水果中的天然果糖有益無害，但事實上過量果糖進入體內後，肝臟在代謝過程中會消耗大量能量（ATP），從而加速嘌呤分解，導致血液中的尿酸在短時間內急劇上升。

高尿酸不僅會誘發痛風發作，尿酸結晶若沉積在腎臟組織內，更會引起局部慢性發炎反應。長遠而言，會使腎血管持續收縮、組織缺氧，最終演變成腎小管纖維化及硬化。對於本身腎功能已受損的長者或慢性病患者而言，此舉無疑對腎臟造成嚴重負擔。

醫生盤點：食用水果五大常犯盲點

為免市民將健康食物變成傷身之物，洪永祥醫生特別指出五大常見的飲食誤區：

1. 過量食用、以水果代正餐

水果雖然營養豐富，但熱量與糖分不可忽視。短時間內大量果糖湧入體內，會令腎臟代謝超負荷運轉，直接造成尿酸急速飆高。成人每日建議攝取兩至三份水果（一份約為一個成年人拳頭大小），切忌以水果代替正餐。

2. 榨成鮮果汁飲用

不少上班族習慣購買鮮榨果汁或自行調製蔬果汁。然而一杯果汁往往由數個水果壓榨而成，製作過程中更濾走最寶貴的非水溶性膳食纖維，令果糖吸收速度有如飲用糖水，容易在不知不覺間攝取超標糖分。

3. 常吃果乾當零食

脫水果乾經過烘乾或風乾，水分徹底流失，原本體積龐大的糖分被高度濃縮。即使產品標榜「無添加糖」，進食少量所攝取的天然果糖，已相當於吞下數倍的原個水果。

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4. 專挑高甜度品種

現時市面上的芒果、荔枝、蜜瓜等甜度極高。長期進食過甜的水果，會使體內持續處於高果糖環境，反覆刺激血管內皮發炎，加速血管硬化。

5. 食用未熟或切除霉斑的水果

未完全成熟的水果可能含有高濃度單寧酸，容易引起腸胃不適；而部分長者生性節儉，見水果表面發霉只切掉腐爛部分便照常食用。事實上，霉菌菌絲與真菌毒素早已沿著果肉水分蔓延至整顆水果，這類毒素具有高度腎毒性，進食隨時引致急性中毒，甚至對腎功能造成不可逆轉的損害。