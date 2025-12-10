食生果就可獲得護膚效果？研究：每日食1款水果 8週激增膠原蛋白

不少愛美人士都不惜工本，每月花費大量金錢購買貴價精華液、膠原蛋白面霜，甚至定期做醫美療程，為的都只是得到緊緻彈滑的肌膚。但在塗塗抹抹之外，原來透過日常飲食，更能從根源解決皮膚鬆弛問題。



根據外媒報道，紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）一項發表於權威期刊《研究皮膚病學雜誌》（Journal of Investigative Dermatology）的最新研究發現，一種在超級市場隨處可見的「黃金水果」，其護膚功效可能比昂貴的保養品更為顯著且直接。

關鍵在於「由內而外」的吸收

研究證實透過飲食攝取，維他命C能進入血液循環系統，並滲透至皮膚的所有層面。（圖片來源：《Journal of Investigative Dermatology》）

這項由奧塔哥大學「Mātai Hāora 氧化還原生物學與醫學中心」主導的研究指出，這種能夠改善皮膚的超級食物，正是大家熟悉的黃金奇異果。

大家可能都知道，維他命C是維持皮膚健康的重要營養素，它不單只是人體合成膠原蛋白的必要輔助因子，能支撐皮膚結構、保持彈性，同時也是一種強效抗氧化劑。

然而，市面上雖然有許多標榜含有維他命C的護膚產品，但研究團隊提出了一個關鍵問題：維他命C屬於水溶性，其實很難透過塗抹的方式穿透皮膚表層被深層吸收。

相反，研究證實透過飲食攝取，維他命C能進入血液循環系統，並滲透至皮膚的所有層面（包括最深層的真皮層到最外層的表皮層）。這種「由內而外」的輸送方式，才是讓皮膚細胞真正「飲飽水」和吸收營養的最佳途徑。

▼綠奇異果、金奇異果各有功效，應該點揀好？（按圖 👇👇👇）

研究實測：每日兩個 8週見效

究竟要吃多少才有效？研究人員在紐西蘭和德國招募了 24 名身體狀況良好的成年人進行了為期八星期的嚴格測試。

參與者被要求每日食用2個黃金奇異果（相當於攝取約 250毫克 的維他命C），並在實驗前後分別接受血液及皮膚樣本採集，以精確測量維他命C的含量變化及皮膚結構。

實驗結果顯示，在連續食用八週後：

1. 血液與皮膚的緊密連結：參與者體內的維他命C水平與皮膚中的維他命C含量呈現極高度的相關性，證明皮膚是從血液中吸收營養的高效器官。



2. 皮膚厚度增加：參與者的皮膚厚度有顯著增長。在醫學上，皮膚厚度的增加直接反映了膠原蛋白（Collagen）生成的增加，這意味著真皮層的結構得到了強化。



3. 細胞再生加速：研究同時觀察到表皮層細胞的再生與更新速度加快，有助於改善膚質。



天然又高性價比的「美肌方案」

隨著年齡增長，人體流失膠原蛋白的速度會加快，導致皮膚變薄、出現皺紋及鬆弛。這項研究為大眾提供了一個簡單、天然且高性價比的護膚方案。

研究團隊首席作者 Margreet Vissers 教授強調：「這是我們首次證實，血液中的維他命C能滲透到皮膚的所有層次，並直接改善皮膚功能。」

與其單單依賴梳妝台上那些瓶瓶罐罐，不如試下回歸基本步。其實護膚可以很簡單，每日兩個黃金奇異果，既是美味的健康零食，又能由內而外激活膠原蛋白。只需持之以恆，你都可以用最天然、低成本的方式，輕鬆「食」出令人羨慕的彈滑好膚質。

破解5個最常見、卻最容易被忽略的保養壞習慣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個最容易被忽略的保養壞習慣（AI生成圖；01製圖）

