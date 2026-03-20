飯後果原來是肥胖元兇？營養師教３招食水果守則 踢走大肚腩

相信不少家庭都有「飯後果」的習慣，認為餐後吃一大盤菠蘿或西瓜可以促進消化，既清爽又養生。然而，這種看似健康的習慣，背後可能藏著讓你腰圍不斷增加的隱憂。



台灣營養師邱世昕日前在其Facebook專頁「營養師教練-世昕」分享，許多人反映即使晚餐吃得不算油膩，但堅持飯後吃水果後，肚子反而愈來愈大，甚至經常出現胃脹氣。他直言，在「吃飽」的狀態下攝取大量水果，其實是導致腹部脂肪囤積的元兇！

血糖飆升引發「脂肪合成」

為何飯後吃水果會導致肥胖？邱世昕解釋，當我們剛吃完一頓豐盛的晚餐，血液中的血糖水平正處於高峰。若此時立即攝取高糖分的水果，血糖會進一步飆升。

為了處理這些過剩的糖分，身體會分泌大量的「胰島素」。胰島素的功能是將血液中的糖分轉化並儲存，而多餘的糖分往往會直接轉化為脂肪，穩穩地囤積在腹部及肝臟。換言之，你以為在幫助消化，實際上卻是在加速脂肪合成，親手打造「士啤呔」。

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穩糖瘦肚腩的 3 大食水果守則

如果想享受水果的營養又不希望長肉，邱世昕建議遵循以下三個食水果秘訣：

1. 拿捏正確時間



水果不應緊接在餐後進食。最佳時間是安排在「餐與餐之間」（例如下午茶時間），或是「飯前一小時」，這能增加飽足感，減少正餐進食量。若晚餐後仍想食用，建議至少間隔１至２小時。

2. 選對水果種類



應優先選擇低升糖指數的水果，並嚴格控制份量。例如半個番石榴或一粒小型奇異果。要注意，即使是健康的低升糖指數水果，攝取過量同樣會導致熱量超標。

3. 控制每日總量



邱世昕提醒，全日攝取的水果總量應限制在「兩個拳頭大小」以內。對於含糖量較高的熱帶水果（如芒果、荔枝、西瓜），更需謹慎節制。

飯後感到「飽滯」？散步比吃水果更有用

很多人在餐後感到「飽飽滯滯」時，習慣以水果解膩。但邱世昕指出，與其坐著吃水果，不如起身散步 15 分鐘。

散步能有效牽動肌肉，幫助消耗剛進食後產生的血糖，同時能促進腸胃自然蠕動，紓緩脹氣不適。這種做法對於控制血糖及維持體態的效果，遠比坐在沙發上硬塞水果有效得多。

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