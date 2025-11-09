38歲女愛吃這類水果竟患乳癌　醫生提醒攝取過多患癌機率增加67%

近年乳癌成為全球女性最常見的癌症之一，台灣衛生福利部死因統計及國民健康署的癌症登記資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，且超過2000位婦女死於癌症。這項殘酷的統計數字提醒大家要格外重視預防措施和飲食習慣對於癌症風險的影響。外科醫師分享，一名罹患第二期乳癌的38歲女子，經問診發現是平常愛吃1食物所致。



台灣外科醫師陳榮堅分享，曾收治一名38歲病患，因發現乳房有硬塊而就醫，經檢查發現她罹患了第二期乳癌，這名患者本身沒有家族病史，工作環境也沒有高風險放射線，更曾經生過小孩，理應不屬於乳癌高風險族群。然而，透過仔細詢問，醫生得知這名患者喜歡吃許多水果來養生，攝取大量的碳水化合物。

碳水化合物是我們日常飲食中不可或缺的一部分，包括米飯、麵等精緻澱粉，以及許多水果。陳榮堅指出，研究顯示攝取過度碳水化合物會在身體各部分產生相當嚴重的發炎反應，進而增加罹患乳癌、胰臟癌和大腸癌的機率。碳水化合物攝取與乳癌風險的關聯性引起醫學界關注，並被證實攝取過多碳水化合物的人，其發生乳癌的機率高於一般人67%。

陳榮堅透露，這位38歲女性患者攝取大量碳水化合物，特別是吃了很多水果來養生。然而，許多人對於碳水化合物存在著迷思，以為只有甜食糕餅等食物才含有碳水化合物，卻忽略許多水果和精緻澱粉食物同樣含有高量的碳水化合物，如西瓜、芒果、荔枝、龍眼、鳳梨等。

碳水化合物攝取過度不僅與乳癌風險有關，還可能引發其他健康問題。陳榮堅強調，飲食偏頗對身體健康不利，甚至有可能導致新長出來的細胞失衡，產生怪異的細胞，也就是癌症。因此，他呼籲大家要注意均衡飲食，不要過量攝取碳水化合物，特別是含高碳水化合物的水果，應適量食用。

確保健康的生活方式對於預防癌症非常重要。陳榮堅表示，除了均衡飲食外，還應保持良好的睡眠品質，進行適度的運動，並學會有效地減壓，遠離肥胖。個人的健康情況也應定期進行體檢，早期發現疾病的跡象。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

