40歲女指甲異常確診腎衰竭　醫：警惕3情況　半紅半白恐是尿毒症

台灣腎臟科醫師洪永祥早前分享一起臨床案例，一名40多歲企業女主管因指甲異常變化被及時發現腎臟問題。這名女子生活規律、不煙不酒，卻頻繁感到疲倦，同事無意間發現她的指甲下半段呈白色、上半段呈暗紅色，建議她就醫檢查，才確診慢性腎衰竭第5期，已瀕臨需要洗腎的邊緣。

3種指甲異常恐是腎衰竭（01製圖）

指甲變化作為疾病警訊非常重要👇👇👇

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洪永祥醫師在其Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，該女子除了指甲異常外，還伴隨疲倦及泡泡尿的症狀。她最初以為是工作疲勞導致，並認為自己可能因常喝咖啡而缺鈣，因此先後到皮膚科就診，經轉診至洪醫師門診後才確認是末期腎衰竭。

這個案例凸顯了指甲變化作為疾病警訊的重要性。 腎功能嚴重衰退時，指甲會因尿毒素累積等因素出現明顯異常。洪永祥醫師說明，最常見的異常表現為「半紅白指甲」。此現象指甲近端靠近月牙處呈蒼白色，遠端靠近指尖則呈紅褐色或粉紅色，兩邊有清晰的分界線，看起來像是出現超級大的月牙白。

按壓指甲時，遠端的紅褐色不會消退。研究指出此現象好發於慢性腎臟病及尿毒症患者。其中，近端蒼白主要源於慢性腎病導致的甲床水腫與微血管增生受到抑制；遠端紅褐色則是因為尿毒素刺激黑色素細胞沉積，或微血管擴張所致。

第二種指甲異常為「博氏線」，指甲表面出現明顯的橫向溝槽或凹陷，會隨著指甲生長逐漸向外推移。博氏線是甲基質暫時停止生長的表現。當腎功能急劇惡化、嚴重尿毒症或嚴重代謝性酸中毒發生時，全身能量代謝受阻，指甲生長會被迫「停工」數天，待身體狀況稍微穩定後才恢復生長，因而留下這道橫溝。

第三種異常為月牙消失。慢性腎臟病患者常因紅血球生成素（EPO）分泌不足而患有重度貧血，或因腎病症候群導致大量尿蛋白流失，造成低血蛋白血症。研究指出低血蛋白與貧血會使甲床結締組織過度增生、血管充血不足，進而造成甲床呈現死白，連正常的月牙界線也一併模糊消失，指甲底部的白色半月痕完全隱沒不可見。

洪永祥醫師透過此案例提醒大家，指甲的異常變化往往是身體發出的警訊，尤其是腎功能衰退時更容易在指甲上表現出來。若發現指甲出現半紅白、月牙消失或橫向溝槽等異常，應儘早就醫檢查，以便及時發現潛在的腎臟問題。

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