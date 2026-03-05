便秘傷腎｜65歲婦便秘1周致急性腎病！醫揭傷腎5關鍵+5通便水果

便秘怎麼辦｜便秘吃什麼｜據衛生署統計顯示，每7名港人中就有1名便秘，情況相當普遍。但許多人誤以為便秘只是小事，覺得多吃點菜就好。事實上，長期便秘的殺傷力極大，台灣1名65歲女子便秘逾1星期，吃了浣腸藥都無用，去醫院照X光才發現肚子被糞便塞滿，導致急性腎損傷。吃什麼可以改善便秘？



台灣有1名65歲的女子便秘逾1個禮拜，去醫院照X光發現肚被糞便塞滿，導致急性腎損傷。（freepik）

便秘傷腎｜65歲女便秘1周 腎功能險「報廢」

台灣腎臟專科醫生洪永祥在Facebook分享，該名女子患有近20年糖尿病，不過血糖一直控制得很好。但回診時發現，她出現肚子異常變大、下肢水腫、臉色蠟灰、蛋白尿（泡泡尿）等症狀，甚至腎功能指標（腎絲球過濾率）從原本的55跌至20。照X光同超聲波確認，是因為糞便壓迫到右側輸尿管，導致尿液排不出去，引發「右腎嚴重積水」與「急性腎損傷」。後來做了灌腸治療，腎功能才得以恢復。美國一項亦研究證實，長期便秘的人罹患慢性腎病的風險會大幅飆升13%到51%。

便秘傷腎5原因

為什麼看似微不足道的便秘問題，竟會演變成腎臟損傷？錢醫生解釋，除了糞便壓迫外，還有以下原因。

1. 腸道毒素累積

糞便留在腸道太久，會發酵產生如「吲哚硫酸」等尿毒素。這些毒素被腸壁吸收後，會由腎臟排出，長期下來會增加腎臟負擔，加速腎功能惡化。

2. 腸道壞菌增多

便秘會讓腸道壞菌增多，引發腸漏症（腹瀉、便秘、蕁麻疹、痤瘡、疲勞等症狀），令細菌毒素進入血液，間接攻擊腎臟。

3. 身體缺水

便秘通常是因為水喝太少。當身體缺水時，腎臟的血液流量不足，會造成缺血性損傷，就像機器沒油一樣，容易「報廢」。

4. 亂吃瀉藥

有的人為了排便會吃刺激性瀉藥（如番瀉葉），易產生依賴性導致腸道神經退化（即沒藥腸道就不會動），甚至會有腎毒性風險。

5. 用力排便

當你用力排便時，血壓會瞬間飆升。這對患有高血壓、糖尿病或腎臟病的人來說尤其危險，會傷害腎臟血管，長期下來會導致硬化與破裂。

便秘吃什麼？

便秘的危害當然不止1種，還會引發腹痛、頭痛、食慾不振等症狀，甚至增加罹患大腸癌、痔瘡等疾病的風險。錢醫生強調「護腎第一步，就是把腸道顧好」，平時可多吃以下5種「天然通便劑」。

5種水果「天然通便劑」

1. 蘋果

蘋果富含果膠，能使乾燥的糞便變得濕潤、柔軟，更容易排出，還能促進益菌生長。

2. 雪梨

除了果膠，雪梨還富含天然山梨醇，這種成分不易被人體吸收，能溫和刺激腸道蠕動。

3. 菠蘿

鳳梨獨有的鳳梨酵素能分解蛋白質（如肉類），減輕幫助消化，腸道排空的效率就會變快。

4. 草莓

草莓含有豐富的多酚與水溶性纖維，能促進腸道益生菌生長，有助腸道菌相平衡。

5. 提子

葡萄的含水量極高，能直接補充大腸所需的水分，避免糞便因過於乾燥而卡住。此外，葡萄皮與籽也含有少量纖維和果酸，能稍微刺激腸胃收縮，幫助排便順暢。

參考資料：香港衛生署