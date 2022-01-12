紅石榴功效多被封抗氧化之王 降血壓緩衰老護血管卻非人人啱食

紅石榴過去一直被稱為「抗氧化之王」，由此可見其抗氧化成份比一般水果高。目前正值紅石榴的當造期，到底其豐富的營養成份對身體有甚麼正面的功用？又有哪些人士應該避免進食？

紅石榴有「抗氧化之王」的美譽。（Shutterstock）

紅石榴的營養成份（每100克）：

熱量： 67大卡

水份： 80.7克

蛋白： 1.7克

碳水化合物：16.8克

膳食纖維： 4.6克



鈉： 8毫克

鉀： 200毫克

鈣： 15毫克

鎂： 15毫克

維他命 C： 15毫克



抗氧化成份：花青素、鞣花酸、安石榴苷、單寧等



▼紅石榴有幾好?（按圖看清👇👇👇）

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抗氧化緩衰老

紅石榴本身含有多種具抗氧化性質的植化素，包括花青素、鞣花酸、安石榴苷等，這些抗氧化的成份。此外，紅石榴的維他命C成份亦同樣有助抗氧化和抗衰老，清除體內氧化物質，甚至讓肌膚保持彈性。

據美加州大學洛杉磯分校（UCLA）過去的一項實驗顯示，在100分為最高值的情況下，紅石榴的抗氧化效能指數可高達96分，比綠茶高出3倍，亦比紅酒高出近1.5倍。

抗癌防癌

紅石榴豐富的抗氧化成份同樣亦有抗癌的功用，因為這些抗氧化成份可以改善身體的氧化壓力，藉此消除自由基。自由基本身會破壞細胞，讓細胞容易分裂失敗、分裂錯誤，進而變成「不正常生長」的癌細胞。同時，紅石榴的抗氧化成份如鞣花酸等，也可以把已經分裂錯誤的細胞清除，間接消滅癌細胞。

美國史丹福大學過去亦曾有研究發現，每天飲用紅石榴汁有助延緩前列腺癌的惡化速度，同時亦具有預防前列腺癌的功用。

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預防心血管病

紅石榴內的石榴酸正好保護心臟，曾有研究找來51位三酸甘油酯偏高的人士做實驗，為期4星期，證實每天汲取800毫克的紅石榴籽油有效降低三酸甘油酯，並且改善高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）比例，可阻止粥狀動脈硬化的發生。另有研究亦顯示出紅石榴汁能降低人體內的壞膽固醇，對二型糖尿病患者有幫助。

紓緩身體炎症

慢性炎症是不少疾病的元兇，而紅石榴所含有的單寧、安石榴苷等本身具有消炎功效，有助減少消化道、乳腺癌、結腸癌細胞的炎症活動。同時，透過抑制由腦部退化引發的細胞發炎，預防腦細胞受損，延緩或防止病情持續惡化。

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降血糖

紅石榴汁有助於胰腺中的B細胞運動，有效降低胰島素阻抗，達到降血糖的功效。一般糖尿患者都會盡量避免飲用果汁，而其中紅石榴雖然含有糖，但糖附著在抗氧化劑上，可以降低血糖水平。

改善不舉

氧化性損傷會防礙人體各個部位的血液流動，包括勃起組織等。波士頓大學泌尿科學部曾以兔子為實驗對象，發現牠們飲用紅石榴汁之後，血液流動得更快，同時更易產生勃起反應。另外一項研究亦找來53位有性功能障礙的男士，紅石榴汁對他們的症狀亦有些少幫助，但並不算非常顯著，或需要有更多研究佐證。

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三類人避免進食

不過，由於紅石榴本身含有高份量鉀質，慢性腎病患者及患有高血鉀症的人士則要留神，避免進食過量，以免增加腎臟負擔，導致病情惡化。正在服用抗凝血藥、高血壓藥、降血脂藥等藥物的人士亦應避免進食，以免影響藥效。

此外，不論是石榴或是石榴汁，都建議飯後食用，因為空腹喝石榴汁，酸澀的口感較容易刺激消化道的黏膜，引起腸胃不適。