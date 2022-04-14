居家抗疫｜經常網課影響說話能力?專家推介4技巧提升幼兒溝通能力

六歲前是語言發展的重要階段，以往不少家長都會為小朋友安排 playgroup，把握發展語言能力的黃金期，提供訓練溝通能力和說話能力機會。然而，近年受疫情影響，學前或正就讀幼稚園的小朋友只能進行網上學習。電子產品不但無法推動專注力，更有機會窒礙語言能力的發展。本文請來思健醫務中心言語治療師申嘉愉（Maggie），講解幼兒在不同年齡階段的語言能力指標，並提供多種居家小訓練，適合家長為未具備或已具備口語能力的幼兒一同進行。



近年受疫情影響，學前或正就讀幼稚園的小朋友只能網上學習。電子產品不但無法推動專注力，更有機會窒礙語言能力的發展。（資料圖片）

幼兒語言能力發展快 不同年齡階段掌握新語彙和表達方式

小朋友六歲前的語言發展速度迅速；尤其四歲之前，幾乎每三至六個月便進入一個新階段，掌握更多新的語彙和表達方式。Maggie從初生嬰兒開始講解不同年齡階段的語言能力，為家長提供參考。

一般而言1歲至1歲半的幼兒，已開始能說出一些單詞，例如「爸」、「媽」、「花」、「車」等，並逐漸學會加入「食」、「抱」、「飲」等動詞，甚至開始明白簡單的指令，例如「畀媽媽」或「坐定定」。「小朋友到了1歲半至2歲已有能力聽從簡單的指示，例如『拎車車畀媽媽』，而且能夠以『鼻鼻』、『嘴嘴』等疊字，指出身體部位；同時會出現更多其他疊字，並開始將單詞組合為雙詞句，像是『車車』、『包包』、『去街街』、『食餅餅』等。」

2至3歲時，小朋友會開始在說話中加入形容詞，例如「靚靚」、「曳曳」等，這階段「雙詞句」會發展為「三詞句子」，亦會有代名詞的出現，例如「媽媽-抱-我」、「BB-食-糖糖」等。這個年紀的小朋友開始聽得懂較複雜的指令，例如「擺碗-喺枱上面」這種由兩部分組成的指令；亦會開始懂得回答自己的姓名和年齡。

3至4歲時，小朋友能說出由三個以上詞語組成的句子，例如「爸爸-搭-巴士-返工」。「在這個年齡階段，小朋友更會開始使用連接詞，例如『然後』、『同埋』等；同時會開始懂得發問，尤其是性格外向的小朋友，更愛發問不同的問題。」到了4至6歲，大部分小朋友都已經充分掌握完整句子的用法，並且能夠複述簡單的指令和故事。

2至3歲時，小朋友會開始在說話中加入形容詞，例如「靚靚」、「曳曳」等，這階段「雙詞句」會發展為「三詞句子」，亦會有代名詞的出現，例如「媽媽-抱-我」、「BB-食-糖糖」等。（資料圖片）

家長可進行家中小訓練 四大技巧提升幼兒溝通能力

雖然每個小朋友的語言能力發展有快有慢，但Maggie指出一般來說並不會太大落差。如果家長發現小朋友未能在指定的年齡階段達到上述的語言能力，最好的做法是尋求專業人士的支援和建議，避免錯過黃金發展期。除了及早求醫之外，Maggie續指家長可以在平日透過簡單小訓練，提升小朋友的溝通能力。

Maggie建議家長在日常生活中，嘗試運用以下四種技巧輔助幼兒的語言發展。首先是「並行語（Parallel Talk）」，「當家長參與幼兒的活動的時候，同時描述自己和幼兒共同專注的動作。例如：當家長和幼兒一同玩車時，可描述 「車車，推車車」；第二個技巧是「自言自語（Self Talk）」，家長觀察幼兒的活動並做出類似的活動，同一時間用自行說話的方式描述所見、所想及所做。例如：當家長和幼兒玩「煮飯仔」活動，分別切水果時，可描述 「媽咪切橙，BB切蘋果」。

家長可以在家中跟小朋友進行一些簡單小訓練，藉以提升他們的溝通能力。（圖片：shutterstock）

第三個技巧是「伸展句子」，家長可嘗試重複幼兒的說話並加入一些額外的資料，例如當幼兒說出「糖糖」這個名詞，家長可從中加入形容詞，描述物件的特徵，豐富句子內容，例如是「糖糖，好甜呀！」。

第四個技巧是「擴張句子」，家長可嘗試重複幼兒的說話並稍作加長。例如當幼兒說出名詞「車車」，家長從中加入動詞：「車車，玩車車」；又例如當幼兒說「媽咪開門」，家長便以「哦，媽咪開門畀婆婆」來回應。Maggie提醒，家長採用以上技巧時，切忌強迫幼兒模仿擴張後的句子，應讓幼兒自行逐步掌握。

透過三款遊戲方式 提升幼兒口語前技巧

Maggie明白不少家長對於孩子的發展十分緊張。她建議對於一歲前、尚未有口語能力的幼兒，家長避免急於強迫幼兒學習字詞，反而可以透過遊戲，先加強幼兒的「口語前技巧（pre-verbal skills）」。

模仿遊戲包括動作、口型和聲音方面的模仿，例如與幼兒一邊唱兒歌，一邊做動作，加強模仿能力。（資料圖片）

她舉出三個適合家長採用的遊戲，分別是「發聲遊戲（vocal play）」、「輪流作轉（turn-taking play）」和「模仿遊戲（imitative play）」，尤其適合現時無法參與playgroup的日子進行。

「發聲遊戲方面，例如當玩具車滑下時，家長可配以『烏 ──』的聲音；輪流作轉方面，家長可以和幼兒面對面，互相把玩具球推向對方，並同時說出『推 ──』，從而加強動詞理解。」。

模仿遊戲包括動作、口型和聲音方面的模仿，例如與幼兒一邊唱兒歌，一邊做動作，加強模仿能力，「而且家長不妨反過來先模仿幼兒，提升幼兒在模仿互動上的興趣。」。

最後，Maggie提醒家長對於幼兒的語言發展切忌操之過急，也不應過於放任。以上的語言能力發展指標和訓練適用於大部分幼兒身上，但如果家長有疑問，最好是諮詢專業人士。「透過了解並評估幼兒的個別情況，專業人士可為幼兒作出最適合的語言訓練、語言治療和跟進。」。