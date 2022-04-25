牛肉｜9款食材相剋要注意或致腸胃不適 唔同體質食用宜忌要知

牛肉營養多，更是必不可少的補鐵好幫手，尤其是經常出現貧血症狀，需要補鐵的人，更應多吃。不過有中醫師指出，牛肉雖然是百搭款肉類，但其實又有9種食材與牛肉相剋，吃後或有不良影響。



牛肉也是受歡迎肉類之一，皆因與不少食材百搭，而且煮法多變，怎樣吃也不覺得厭。註冊中醫師盧光華指牛肉適合大部分人士食用，在中醫角度，牛肉性平、味甘，有補脾胃、益氣血、強筋骨的功效，然而有時會認為牛肉偏於溫性。

▼牛肉知多啲（按圖👇👇👇）

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而烹調手法則會影響食物的偏性。在烹調牛肉時，不時配搭性質溫熱的調味料，如黑椒、沙嗲、咖喱、柱侯醬、五香粉、生薑、大蔥、大蒜、辣椒等等；而翻炒、香煎、烤焗等方法亦會令食物更加溫熱，牛肉成品自然偏於溫熱。另外，牛肉品種及烹調手法，可以令牛肉性質更為溫補，如火炙和牛，油脂豐富、香氣逼人，在中醫角度屬「肥甘厚味」，多食影響消化吸收，反而有害脾胃。

盧醫師續指，不同體質人士對牛肉的需求也有不同。

體質虛寒



如手肘、膝蓋以下常感冰冷者，可適合進食溫性的牛肉製品

體質偏熱



如出現怕熱、面部長瘡、口氣較重、大便臭穢等症狀，則不太適宜進食牛肉製品

患感冒、皮膚病



牛肉性質偏補，猶如火上加油，進一步刺激不適，甚至加重症狀，亦不宜多吃

盧醫師指，有部份食材應忌與牛肉同吃，否則令腸胃不適。（資料圖片）

相剋食材要注意！

盧醫師解釋，在烹調牛肉前要注意有部份食材應忌與牛肉同吃，否則令腸胃不適。

▼9款相剋食材忌同食（按圖👇👇👇）

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韭菜



牛肉有補脾胃、益氣血、強筋骨的功效，韭菜也可以增強脾胃之氣，對肝功能有益處。但兩者搭配食用，會發熱動火，引起牙齦發炎，容易生口瘡

紅糖



牛肉與紅糖同食會產生不良生化反應，引起腹脹

田螺



田螺肉含有豐富維他命A、蛋白質、鐵和鈣，可以改善目赤、黃疸、腳氣、痔瘡等疾病，但田螺和牛肉吃進肚內，不易消化，會引起腹脹

橄欖



牛肉與橄欖同時吃，會出現腹脹情況，建議食用排序分別間隔兩小時左右，先等前一種食物消化了就可以再吃另一種

栗子



《飲膳正要》中有「牛肉不可與栗子同食」的記載。牛肉配栗子容易引起嘔吐，牛肉中也會削弱栗子的營養價值，除了降低兩種的營養攝取，兩個一同吃進肚子後，也不宜消化與吸收

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生薑



生薑性味辛溫，陰虛內熱體質者都應忌食，生薑與性味甘溫的牛肉配食，如同火上加油，提高體內熱火溫度，導致各種熱痛病證

白酒



牛肉食性甘溫，補氣助火，而白酒則屬於大溫之品，與牛肉相配容易上火，容易引起牙齒發炎。

豬肉



《飲膳正要》指出：「豬肉不可與牛肉同食」

從中醫食物藥性來看，豬肉酸冷、微寒，有滋膩陰寒之性，而牛肉則氣味甘溫，能補脾胃、壯腰腳，有安中益氣之功。二者一溫一寒，一補中脾胃，一冷膩虛人，食性牴觸，故不太建議一同吃進。

馬鈴薯



薯仔燉牛肉是一道熟悉的菜餚，就口味評論算是入口好料，但以健康角度而言，不應該提倡長期食用，因為兩者被消化時所需的胃酸濃度不同，會延長食物在胃中的滯留時間，引起胃不適。

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