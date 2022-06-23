晚期頭頸癌治療難度高　免疫治療迎來新轉機

現年七十歲的陳先生（化名）於三十年前患上頭頸癌，接受放射治療及化療後病情一直穩定，早前卻在後咽位置發現另一原發惡性腫瘤。由於他的情況不適合以手術切除腫瘤，醫生遂為他再次進行放射治療，然後再進行單一免疫治療，結果腫瘤明顯縮小，病情成功受控，副作用亦屬輕微。



顧名思義，頭頸癌泛指生長於頭部和頸部的惡性腫瘤，但不包括腦腫瘤。在本港，除鼻咽癌和甲狀腺癌外，最常見的頭頸癌為口咽癌和喉癌等，男性患者比女性多。臨床腫瘤科專科甘冠明醫生指出，頭頸癌大多屬於鱗狀細胞癌，與吸煙、酗酒等不良生活習慣有莫大關係。頭頸癌的病徵視乎腫瘤的位置，能否及早察覺有賴於患者本身對健康的關注程度。舌癌和口腔黏膜癌可引起痛楚和傷口潰瘍，喉癌則會導致患者聲線變得沙啞和喉嚨痛，口咽癌患者則會出現吞嚥困難。

按病情分期擬定治療目標

早期（第一、二期）頭頸癌，腫瘤較小且未曾出現淋巴轉移，治療以根治為目標；中晚期（第三、四期）頭頸癌則因腫瘤較大且已轉移至身體其他部位，治療目標為控制病情和延長患者的存活期。甘醫生稱，早期頭頸癌以手術切除為主，醫生會謹慎評估患者在術後的生活質素會否嚴重受到影響，例如切除咽喉會影響患者的語言和吞嚥能力，切除聲帶則會使患者無法發聲等，因此，盡力在治療效果和保存器官功能兩方面取得平衡至關重要。早期頭頸癌的非手術治療包括高劑量放射治療，可避免手術導致的器官功能喪失。

第三期頭頸癌，醫生會為患者進行綜合治療，即手術為主，手術前後輔以化療及放射治療等。若患者希望保存器官功能，可以嘗試以放射治療和化療控制腫瘤，惟若效果不彰，患者仍需接受手術。至於晚期頭頸癌患者，醫生一般會為他們進行藥物治療，昔日以化療為主，後來有標靶藥物。近年，醫學界發現免疫治療對晚期頭頸癌的成效比傳統治療理想，「晚期頭頸癌患者大多承受著先前治療的後遺症，例如進食困難導致營養不良和身體虛弱，未必能承受化療對其抵抗力及腎功能所帶來的影響，免疫治療也因此為他們提供了治療的另一出路。」目前，針對晚期頭頸癌，醫生會建議使用單一免疫治療藥物，或以免疫治療藥物聯合化療（下稱「聯合治療」）。在決定使用免疫治療之前，醫生會評估患者的體能狀態、病徵及對治療的承受能力，也會為患者進行免疫生物標記測試。如腫瘤呈現PD-L1表達，可考慮進行單一免疫治療。如急需紓緩病徵和將病情穩定下來，而患者又能承受化療，通常會建議聯合治療雙管齊下。」

免疫治療聯合化療提升治療成效

有大型臨床數據顯示，相比傳統的化療和標靶藥物，聯合治療能有效提升患者的整體存活期和治療成效。現時，無論單一免疫治療或聯合治療，都已成為晚期頭頸癌的第一線標準治療。副作用方面，化療主要影響患者的骨髓功能、腎功能及增加感染風險；免疫治療最常見的副作用為發燒、皮疹及內分泌失調等。整體而論，聯合治療的副作用是符合預期且可控制的。

本資訊由醫生提供，並由MSD支持以作公眾教育用途。

HK-KEY-00446 Oct/2021 (valid until 10/2023)