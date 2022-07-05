「通波仔」後國際建議服雙抗血小板藥 調查揭一半患者不清楚建議

「通波仔」後或有不少人以為一了百了，但有專科醫生指，國際治療指引建議術後應服食至少一年雙抗血小板藥，高風險患者更應考慮延長用藥至最多三年，以降低復發風險。不過，本地病友組織「關心您的心」早前進行調查就發現有至少一半患者並不清楚以上建議。專科醫生指，新冠肺炎疫情之下，急性冠狀動脈綜合症（ACS）患者的復發風險或有所提升，建議患者倍加留神。



外國研究：新冠肺炎或增ACS病發及復發風險

心臟科專科陳良貴醫生表示，ACS是冠心病的一種，亦即俗稱的「心臟病發」之一，典型徵狀有胸悶、胸痛、冒冷汗、胃痛、氣促、呼吸困難、下顎疼痛等，可再分為不穩定性心絞痛、非ST段上升型心肌梗塞（NSTEMI）、ST段上升型心肌梗塞（STEMI）三種程度，當中以ST段上升型心肌梗塞最為嚴重及危急。陳醫生引述外國研究指，感染新冠肺炎後或有機會增加ACS的發病風險，大眾有必要提高警覺。

心臟科專科陳良貴醫生

不僅如此，心臟科專科陸毅康醫生亦引述外國研究數據表示，ACS患者在疫情期間更高風險出現急性心肌梗塞及支架栓塞的情況，反映患者的復發風險上升，「事實上，ACS患者一般在接受『通波仔』手術後確有一定復發風險，疫情之下，患者就更應注意復發的可能性。」

心臟科專科陸毅康醫生

國際建議：ACS患者需服雙抗血小板藥物至少一年

要降低復發風險，陸醫生指出國際治療指引建議ACS患者應接受包括阿士匹靈及P2Y12抑制劑在內的雙抗血小板藥物治療至少12個月，通過藥物抑制血小板，能避免血栓形成，降低血管阻塞機會，美國心臟病學會/美國心臟協會早於2016年的治療指引及歐洲心臟病學會於2019年的治療指引已作出以上建議。

隨著越來越多研究顯示，心肌梗塞患者即使完成1年雙抗血小板藥物治療，其後三年仍有機會處於高風險，每5名患者中就有1人出現綜合心血管事件，故陸醫生表示，已有三大國際治療指引建議心肌梗塞或高風險患者可考慮延長雙抗血小板藥物，並建議選用新一代P2Y12抑制劑配合阿士匹靈。

關心您的心調查：一半患者不知國際建議

不過，陳醫生引述「關心您的心」於本年六月進行的網上調查結果指，受訪的均是曾接受「通波仔」手術的患者，但有一半受訪者並不知道應服用一年雙抗血小板藥物降低心肌梗塞復發的風險，更有高達八成人不清楚高風險患者需延長服藥時間。調查亦反映普遍患者憂慮復發，不過約有兩成人回應未有接時服藥、約三至四成人未有改善生活習慣，包括控制三高、消淡飲食及多做運動，來減低心肌梗塞復發風險。陳醫生直言情況值得關注。

陸醫生就提醒，患者應注意按時用藥的重要性，尤其是若醫生評估過屬高風險患者，需延長服藥，就應依從醫生指示服藥。他建議，疫情下亦更應留意ACS及新冠肺炎的徵狀，如有懷疑，應盡快求醫接受治理；平日亦應注重飲食、戒煙、戒酒、適量運動，全方位降低復發的機會。

ACS患者梁先生

去年第二次接受「通波仔」手術的梁先生亦以過來人身份鼓勵病友，術後並不代表一勞永逸，永不復發，自己便需二度「通波仔」的例子，他明言術後醫生為他處方的雙抗血小板藥物、降血壓及降膽固醇藥物均有依時服食，希望其他病友亦不要自行停藥，維持健康的生活習慣。