精準治療擴散性膀胱癌 基因檢測助揪出生物記號

膀胱癌為本港男性癌症十大殺手，常見於55歲至70歲人士身上，雖然治療此病技術多元化，不過其復發率不容輕視，特別是擴散性膀胱癌。有統計發現，若患者在初次診斷時，膀胱的癌細胞已經擴散至其他遠端器官，其五年的復發率可達73%。近年，基因檢測在制定治療方案及檢視自我健康狀態的應用越趨普遍，有臨床腫瘤科專科醫生指，如果發現患者的腫瘤上有生物記號，便可以制定個人化的治療方案。現時膀胱癌的生物記號有：FGFR、HRR及TMB，據統計，每五名擴散性膀胱癌患者便有一名有FGFR基因突變。

梁廣泉醫生指，小便帶血是膀胱癌最常見的症狀

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生指，膀胱癌有一個非常典型的病徵有助早期發現，最常見的症狀是小便帶血，而且可能沒有痛楚，初時可能會斷續出現，嚴重時會形成血塊、令膀胱感到脹痛及小便不通。

除了可以從症狀中檢視有否患上膀胱癌，梁醫生指，吸煙、年齡增長、曾接受癌症治療、慢性膀胱炎及個人或家族癌症病史，皆為引致膀胱癌的風險因素。他解釋，吸煙是膀胱癌最關鍵的風險因素，吸煙人士患上膀胱癌的風險是非吸煙人士的至少三倍；而且每十名膀胱癌患者，便約有九名大於55歲，故膀胱癌的風險隨年齡增長而增加。

根據美國統計數字顯示，初次診斷膀胱癌為原位的早期癌細胞， 其五年存活率達96%、局部性腫瘤達70%、區域性腫瘤腫瘤達36%，惟擴散性癌症（已經擴散到身體的遠處，例如肺、肝臟或骨骼），五年存活率僅5%。梁醫生指，現時一線治療擴散性膀胱癌會先考慮使用順鉑，若患者能夠耐受順鉑，可使用此藥物與其他化療藥物合併治療，若患者不能夠耐受順鉑， 則使用免疫治療，含卡鉑的化學治療。

惟從過去數字顯示，擴散性膀胱癌患者在接受一線治療的效果未有顯著獲益；梁醫生指，他們整體存活率約七至九個月；若試行二線治療，有研究顯示，二線治療接受化療的患者，他們的整體存活期中位數約六至九個月。

近年，基因檢測應用越趨廣泛，梁醫生指，若有家族癌症病史，例如：乳癌、大腸直腸癌、卵巢癌等的高風險人士，亦可從中評估患癌風險；若透過基因檢測，亦可以配對合適的標靶藥物，以治療特定的膀胱癌腫瘤基因突變，從而減緩腫瘤的生長，亦有可能提升患者的存活率。

梁醫生提醒，市民平時可透過控制危險因素來預防膀胱癌，包括：減少吸煙或拒吸二手煙、少 吃醃製或含防腐劑的食物、多喝清水吃水果及綠葉蔬菜等等。