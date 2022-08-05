榴槤月餅｜100%馬來西亞D197貓山王鮮果肉　樹上熟成美味一個不榴

榴槤深受香港人歡迎，當中以「貓山王」為上佳品種，而樹上自然成熟的貓山王更是極品中的極品，然而「樹上熟貓山王」的果肉只能在常溫下保存1至3天，因此以往只能親身飛到馬來西亞彭亨，才有機會親嚐這種人間美味。



雖然今年仍未能夠隨心所欲出國，但要在香港品嚐到新鮮的頂級榴槤還是有可能。馬來西亞品牌「一個不榴 Souled Out」專門出售當地正宗 D197「樹上熟貓山王」榴槤果肉，採用專門技術保鮮，今年中秋更推出限量貓山王榴槤冰皮月餅，讓一眾嘴刁的「榴槤控」大快朶頤。



榴槤深受香港人歡迎，當中以「貓山王」為上佳品種，而樹上自然成熟的貓山王更是極品中的極品。（圖片：品牌提供）

馬來西亞彭亨為正宗原產地 貓山王有獨特標記

作為「榴槤控」，自然知道眾多榴槤品種中，來自馬來西亞的「D197 貓山王」是頂級榴槤。「貓山」是馬來西亞語當中「果子狸（musang）」的音譯，聞說以前的馬來西亞人會借助果子狸的靈敏嗅覺來鑑別榴槤，得到果子狸「認可」的都是極品榴槤，故命名「貓山王」。正宗貓山王品種源自於馬來西亞彭亨，當地陽光充足、土壤肥沃、環境污染少，出產的榴槤品質絕佳而產量稀有。

貓山王深得港人歡心，皆因它的果肉色澤金黃明亮，果核小至只比手指公略大，加上纖維少而口感細膩，肉厚而鮮味濃郁，味道具多重層次，它的微苦更是資深榴槤控最著迷之處。

貓山王的體型較小，果皮多為綠色，而底部有明顯的「星形」標記，是貓山王獨有的。（圖片：品牌提供）

冷凍榴槤果肉勝於原個榴槤 產地、份量和品質一目了然

很多人傾向認為水果以「原個未開」為佳，然而貓山王的情況略有不同。市面的貓山王大多在約七成熟時就被採摘，在運送過程中催熟，消費者有機會買到的是「生蕃薯」（即未熟）、果肉少、有蟲，甚至在運送過程中已裂開的榴槤。加上原個榴槤通常只列出品種，未必標明產地，一般人難以單憑肉眼來分辨產地，消費者可能會買到來自泰國和越南的非正宗貓山王榴槤。

正宗貓山王品種源自馬來西亞彭亨，當地陽光充足、土壤肥沃、環境污染少，出產的榴槤品質絕佳而產量稀有。（圖片：品牌提供）

一個不榴的 D197 貓山王冷凍榴槤果肉，清楚列明產地為馬來西亞彭亨；並且是在樹上自然熟成，當瓜熟蒂落後，即時經無臭、無味、無毒的「液氮速凍」技術保鮮，經空運直送到港，保留原味和口感。而且真空透明包裝乾淨衛生，果肉份量和品質亦一目了然，更顯矜貴。

一個不榴的 D197 貓山王冷凍榴槤果肉，在樹上自然熟成後，即時經無臭、無味、無毒的「液氮速凍」技術保鮮。（圖片：品牌提供）

—個不榴 Souled Out D197 貓山王榴槤果肉 400g 標準價：$288；2022美食博覽限定優惠 $218/包 $398/2包。（圖片：品牌提供）

冰皮月餅內餡含百份百貓山王果肉 香濃而口感細膩媲美雪糕

作為 D197 貓山王專家，一個不榴今年推出多款榴槤冰皮月餅，讓榴槤控能夠同時品嚐頂級榴槤果肉、冰皮月餅以及兩者的完美結合，一次過滿足三個願望。

榴槤冰皮月餅採用樹上自然熟成的 D197 貓山王製成，果肉經即時保鮮，從馬來西亞直送到港；新鮮之餘，更不含任何催熟劑、色素或防腐劑。由百份百貓山王果肉製成的內餡用料十足，口感飽滿而香味濃郁，名副其實的齒間「榴」香，更將榴槤冰皮月餅推至更高境界。冰皮外層冰涼軟糯，與芳香果肉完美結合，製岀如雪糕般的絲滑口感。

榴槤冰皮月餅由百份百貓山王果肉製成，內餡用料十足，口感飽滿而香味濃郁，名副其實的齒間「榴」香。（圖片：品牌提供）

有「廚壇魔術師」之稱的星級大廚楊尚友（Christian Yang）經常四處旅遊，品嚐各地美食；說到榴槤，他必定首選馬來西亞出產的 D197 貓山王。嚐過一個不榴 Souled Out 的榴槤冰皮月餅後，他大讚濃郁香甜，而雪糕般幼滑細膩的口感更令他一試難忘。

「廚壇魔術師」之稱的星級大廚楊尚友（Christian Yang）大讚一個不榴的榴槤冰皮月餅濃郁香甜，而雪糕般幼滑細膩的口感更令他一試難忘。（圖片：品牌提供）

貓山王榴槤冰皮月餅早鳥優惠低至75折

一個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅口味有三款，分別是原味和竹炭，以及特別版榴槤芒果肉。品牌首度來港，更推出多項早鳥優惠。由即日起到指定銷售點購買貓山王榴槤冰皮月餅禮券，八月早鳥優惠可享75折，優惠期至8月31日為止。

—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 (原味)

—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 (原味)



2個裝（120g）標準價：$128／盒；8月禮券優惠： $98／盒

6個裝（360g）標準價：$398／盒；8月禮券優惠：$288／盒

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—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 (竹炭)

—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 (竹炭)



2個裝（120g）標準價：$158；2022美食博覽優惠：$108/盒

6個裝（360g）標準價：$418／盒；8月禮券優惠：$308／盒

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—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 (原味及竹炭)

—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅 (原味及竹炭)



6個裝（360g）標準價：$408／盒；8月禮券優惠：$298／盒

此外，一個不榴更會參加今年8月11至15日的美食博覽，期間會推岀多款限定優惠，即場更可以優惠價選購特別版「貓山王榴槤芒果冰皮月餅」。

一個不榴 Souled Out 貓山王榴槤芒果冰皮月餅



2個裝(120g）標準價：$118 ；2022美食博覽優惠：$90/盒

美食博覽限定優惠

攤位：高格行有限公司 Cougar Hong Kong Ltd

展銷攤位：1D-A18, A20, B17&B19

買任何2盒貓山王榴槤冰皮月餅(6入裝) 即送貓山王榴槤芒果冰皮月餅 (2入裝) 乙盒 * 每日限量100件



憑美食博覽入場優惠券，買3包凍榴槤果肉，即送貓山王榴槤芒果冰皮月餅 (2入裝) 乙盒 * 每日限量80件



買任何月餅產品，可加$180換購貓山王冷凍榴槤果肉乙盒 * 每日限量80件



有關優惠如有更改，恕不另行通知

一個不榴Souled Out榴槤冰皮月餅需放置於雪櫃溫度為-18℃的冰格位置，食用前只需放置在5至10℃的冷凍格內，解凍約30分鐘即可享用。樹上熟成的 D197 貓山王為珍品，能夠新鮮空運到港更是稀罕。每個月餅都是精心製作，送禮自用皆宜，數量有限，售完即止，一眾榴槤控趁早入貨，迎接中秋啦！

銷售點（展銷時間請留意官方Facebook或向職員查詢）：

一田、千色店、Aeon、永安百貨、Soda mall、信信、九龍駅、盈之屋、HKTV mall、士多、pandamart、Price.com、The Club 等。

產品查詢：2345 6263

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