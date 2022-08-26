玫瑰痤瘡發作 與「熱」有關？ 抑制蟎蟲 慎防變成酒糟鼻

踏入炎炎夏日，郊遊遠足、享受日光浴可說是指定動作，對玫瑰痤瘡患者而言，這些機會就不屬於他們了。原來，炎熱天氣會令臉部油脂分泌增加，使皮膚上的蠕形蟎蟲大量增生，惡化玫瑰痤瘡病情，如不及早治療，更有可能變成「酒糟鼻」！究竟甚麼是蠕形蟎蟲、它與玫瑰痤瘡又有甚麼關係呢？



皮膚科專科胡惠福醫生

皮膚科專科胡惠福醫生指出，玫瑰痤瘡是慢性皮膚病，常見於30歲以上女士，患者臉部的皮膚屏障較弱，令臉部中心位置例如鼻子、下巴及前額的微絲血管擴張，導致出現紅斑、丘疹及膿皰等情況，估計全球約有5.46%人口患有這種皮膚病。

根據病情的嚴重程度，玫瑰痤瘡可分為3種類型︰

一、泛紅血管型，病情相對輕微，患者會間歇性臉紅，臉部微絲血管增生，產生灼熱及刺痛感覺。



二、丘疹膿皰型，患者臉部會持續泛紅，並有丘疹或膿瘡，集中於兩邊臉頰，皮膚相對較油性。



三、增生肉芽腫型，病情相對嚴重，鼻子、下巴、前額及臉頰等皮膚組織會增生變厚，令鼻子持續紅腫，出現俗稱「酒糟鼻」情況，毛孔亦會變得粗大。



炎熱天氣助長蟎蟲滋生

雖然這種皮膚病的成因至今未明，但當患者遇到酷熱天氣、太陽光長期照射皮膚，或是浸溫泉、桑拿及高溫瑜伽等與「熱」有關的因素，病情就會轉趨惡化，其中一個原因或由蠕形蟎蟲所致。

蠕形蟎蟲是寄生在人體皮膚裡的寄生蟲，醫學界雖然暫未能解釋它與玫瑰痤瘡的直接關係，但是胡醫生引述研究指，玫瑰痤瘡患者皮膚的蟎蟲密度較一般人高出8倍︰「當天氣轉熱及潮濕，臉部油脂及皮屑增加，這種環璄有利蟎蟲大量生長，故此部份患者在夏天時病情或變得嚴重。」他提醒患者，盡量避免在熱天時出入焗促環境，在許可情況下不妨除下口罩，以及多搽防曬用品及潤膚膏，亦要避免曬太陽，以免病情惡化。

外塗藥膏抑制炎症反應

治療玫瑰痤瘡主要根據病情嚴重程度而決定用藥原則，胡醫生指出，病情輕微患者可以先透過改善生活習慣，例如戒酒、避免進食辛辣食物、多搽防曬用品以減少血管擴張情況，病情嚴重的患者可使用抗生素及局部性藥膏，有助消炎及血管收縮。

針對臉上蟎蟲導致的丘疹膿皰型玫瑰痤瘡，他指外塗藥物「伊維菌素」（Ivermectin）能有效改善8成發炎情況，每日使用1次，一般使用2星期起效。他勸喻患者切勿諱疾忌醫，否則當病情惡化而形成「酒糟鼻」，屆時或要就要透過外科手術或激光治療應對。

*備註：胡惠福醫生提醒，以上內容僅供參考，玫瑰痤瘡的治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。