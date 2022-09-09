銀屑病關節炎破壞關節 長遠影響生活質素 生物製劑同步治療

經常聽到銀屑病患者的皮膚會出現紅疹及皮屑脫落，原來有部份人的關節更會受到破壞。這種稱為「銀屑病關節炎」的疾病主要影響手指或腳趾關節，以及膝蓋等大關節，炎症更會使其紅腫熱痛，甚至有變形危機。有醫生提醒患者，當出現關節痛症時，應仔細留意其分佈及痛點，盡早對症下藥，現時有些生物製劑能一同治療皮膚及關節徵狀，助患者盡早恢復活動能力。



40多的廖先生（化名）身型略帶肥胖，患有輕微糖尿病及脂肪肝，一直有尿酸過高問題。自去年起，他的關節越發疼痛，心想定必是尿酸所致，於是嘗試戒除飲食陋習，奈何痛楚越來越嚴重，更發現皮膚有些紅疹及皮屑脫落，經診斷下始知患上了銀屑病。雖然接受過傳統藥物治療，可惜成效不太顯著，病情更一度令他拒絕社交，自信心低落，直至在醫生建議下使用生物製劑應對，情況才有好轉。

銀屑病關節炎 同屬免疫系統失調

原來，大約30%銀屑病患者會出現銀屑病關節炎，風濕病專科王德龍醫生指出，銀屑病關節炎屬自身免疫系統疾病，因免疫系統失調而攻擊皮膚及關節。他稱，有些高危因素包括有家族病史、帶有HLA-B27基因、肥胖及代謝綜合症患者，患上銀屑病關節炎的機會較高。

不過，坊間對銀屑病關節炎的認識不多，患者許多時候會如廖先生的個案般，以為是其他痛症而延誤治療。王醫生說︰「銀屑病關節炎會使關節紅腫熱痛及僵硬，除了關節滑膜發炎，手指、腳趾及韌帶接骨點也會出現炎症，假如關節發炎持續六個星期以上，並有類似典型病徵，便應留意免疫系統是否出現問題。」

王醫生補充，銀屑病關節炎可以分為五大類，當中以影響末端關節及寡關節類型最為常見，憑著臨床表徵（例如指尖、滑膜發炎）及驗血結果，有助盡早斷症。

一、近似類風濕性關節炎，手指初段始端關節會受影響

二、中軸脊椎關節發炎為主，較多影響腰背及髖關節

三、遠端性關節炎，累及遠端關節，例如手指、腳趾最接近指甲的一段

四、寡關節發炎，主要累及較大關節，例如膝蓋及腳肘

五、殘毀性關節炎，個案相對較少，會造成關節變形等永久性破壞

生物製劑 減關節變形風險

應對銀屑病關節炎，可以透過傳統改善病情抗風濕藥物治療。王醫生說，近年發展的生物製劑能夠針對發炎因子，更有效抑制炎症反應，同時改善銀屑病與其共病引起的皮膚及關節問題，越早用藥，有助避免關節變形，研究更指某些生物製劑能改善皮膚病徵達九成以上。他建議患者，因應個人病情與主診醫生討論，選擇適合自己的治療方案。

王醫生補充，藥物固然能紓緩銀屑病關節炎病情，患者也不忘多做運動，例如水療及伸展運動，改善活動能力，並可按著自身狀況逐漸加強運動強度，鍛鍊下肢肌肉及關節。