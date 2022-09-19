減少脂肪細胞展肌肉線條 非手術局部減脂方法多宜慎選

相信不少人也有留意，即使加強訓練肌肉、努力運動與節食，但依然無法減走贅肉，原來被肌肉之上的皮下脂肪遮蓋的話，肌肉線條就無法完美展現出來，故應先減薄皮下脂肪。令人懊惱的是，無論如何努力運動及節食，依然無法減走特定部位，如肚腩、手臂、副乳、大腿內側等的多餘脂肪，此時就可能需要動用「外援」輔助，減少脂肪細胞數量，以達到局部減脂修身的效果。



林薇醫生表示，局部減脂以往主要依靠抽脂手術來達到減少脂肪細胞數量的目標，但手術始終有一定風險，亦需時復原，不少人或有所抗拒。近年發展出不同類型非手術方法，如冷凍溶脂、聚焦超聲波溶脂、低能量激光、HIFEM技術，亦能協助顧客達到同樣效果。其中，冷凍溶脂及聚焦超聲波溶脂（HIFU）的原理同樣是減少治療位置的脂肪細胞數量，故如保持體重穩定，「反彈」機會甚微。

冷凍溶脂減脂肪細胞數量 少「反彈」

林薇醫生

「以冷凍溶脂為例，此技術採用冷凍原理，令皮膚及皮下脂肪冷卻至攝氏4度，使治療位置部份脂肪細胞觸發細胞凋亡效應，細胞有如收到『死亡通牒』，部份脂肪細胞於療程後1至3個月慢慢凋亡及被巨噬細胞（白血球的一種）吞噬及代謝。研究指出，一次療程可減少該特定部位的皮下脂肪厚度達27%。」林醫生解釋，由於脂肪細胞不會重生，故細胞數目減少後，顧客即使其後體重增加，全身脂肪細胞體積因而膨脹，該治療部位由於脂肪細胞數量減少，復胖的比例也較以往少，因而較少見「反彈」的情況。

不過，林醫生提醒，局部減脂主要針對體重及BMI指數正常而有局部修形需要的人士，若BMI達30或以上，便屬於肥胖，積存的便不單單是皮下脂肪，還有內臟脂肪，並有機會衍生各種慢性疾病與併發症，就需要循改善生活習慣入手減重。

注意選用獲國際認證機器

市面上有大量局部減脂療程，顧客應如何選擇？林醫生提醒，留意療程所用的機器的有效性、安全性、臨床研究數據非常重要。「雖然未必人人懂得鑽研臨床數據，但顧客也可留意機器有否獲得國際認證，如FDA或CE的認證，此類認證確保該機器的臨床效果及安全性；當中更要留意通過認證的是指定機器，而非技術，顧客需要慎選療程所用的機器。」

選擇合適的機器後，下一步就要挑選專業的診所或治療中心，以確保進行療程的安全性。以冷凍溶脂為例，在正式接受療程前，醫生或治療師須先安排評估，了解顧客的健康狀況，包括病史、服用的藥物、過敏史、懷孕狀態等，「患有冷凝集素病、冷球蛋白血症、陣發性冷血紅蛋白尿的人士就不能接受相關療程，又或曾患凍瘡、雷諾氏症、正服食薄血藥、治療位置如有疝氣（小腸氣）等，也需經過詳細評估才能決定能否接受療程。」林醫生解釋。

隨後，醫生或治療師亦需了解顧客的期望與需求，評估該位置進行冷凍溶脂的可行性及需要，確定可行再檢視需要進行的「格數」，每一格代表需要安排的機器吸頭數量，視乎體型、位置及需求而定，一般全腹部需要6至8格、手臂或大腿內側則需2至4格。「每格需時最少約35分鐘，以往需逐格完成，但最新的機器已發展出同一機器可同時進行兩格療程，有助縮短療程時間。」林醫生說。

林醫生強調，以上種種嚴謹的評估與程序，均為確保療程的成效和安全，因此她建議顧客在決定接受任何療程前，最先考慮的應是療程的專業性、效果與安全性，而非單單以價錢為先，以免花費不必要的金錢和時間，卻得不到應有的效果。