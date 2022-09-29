HbA1c正常卻病情反覆？24小時持續監測儀器　全面剖析糖值波幅

糖友要妥善控制糖尿病病情，好講求自律。不但要調整飲食及生活習慣，更要長期監測血糖水平，方能了解治療成效，好好管理病情。雖然糖化血紅素(HbA1c)為其中一個反映血糖水平的指標，但仍有部分糖尿病人，即使HbA1c數值正常，實際病情卻相當反覆。各種糖尿病檢驗指標有何不同，為何未必能完全反映病人的實際病況？現時又有甚麼方法、儀器能輔助糖友管理病症？今次邀請到內分泌及糖尿科盧國榮醫生逐一講解。



HbA1c未能反映血糖變化 新指標TIR有利長期管理病情

盧醫生解釋，HbA1c雖然為評估糖尿病的傳統指標之一，但HbA1c指數是人體血糖過去3個月的平均值，無法反映病人每日的血糖指數，難以單一數值作準，因難以了解血糖波幅和分析其走勢。「糖尿病人的血糖數值波幅可以好大，有時低血糖至只得1至2 mmol/L，但有時又會飆升至10至20 mmol/L。即使平均數值不俗，但實情(病情)卻是控制不理想。」盧醫生續指，對需要注射胰島素的一型糖尿病人，或晚期二型糖尿病人來說，單靠觀察HbA1c並不足夠，需要了解更多病人每個月血糖值的分佈情況，方能準確判斷其病情。

除了HbA1c，近年亦有新的國際糖尿病標準，如以平穩糖值時數（Time in range，TIR）作為持續監測指標。TIR反映糖友每日出現高、低血糖或處於平穩糖值多種情況的總小時數。如平穩糖值所佔時間太少，期望可透過治療，將血糖值更多時間控制於穩定範圍內。盧醫生補充：「以一天24小時計算，我們期望病人的血糖值能有7成時間維持平穩狀態，即約17小時左右。若配合連續糖值監測儀器，更可知道病人於哪些時段糖值情況特別理想或較差。一般來說，半夜因長時間沒進食會較易出現低血糖，用餐後約2小時血糖則會較高。」盧醫生認為若能同時了解病人的HbA1c和TIR指數，可更全面及有效地控制糖尿病。

CGM 24小時持續監測糖值變化 記錄14天讀數

現時市面上有不同的穿戴式連續糖值監測儀器（CGM），隨時隨地量度人體糖值，更可配合監測TIR。而且用法相當簡單，定時掃瞄傳感器便可監測身體的糖值變化。儀器自動連結智能系統，將14天內的糖值記錄儲存至雲端。既可免卻傳統「篤手指」驗血糖的痛楚，病人亦無須再每日抄寫單次檢測的結果。醫生亦有專屬電子平台參閱糖友的糖值報告，覆診時可針對14日的糖值變化和趨勢作詳細分析，從而調整治療方案，妥善管理糖尿病。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。