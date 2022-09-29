精神分裂症 復發損認知能力 藥前做好規劃 增治療依從性

精神分裂症是一種慢性腦部疾病，需要長期服用藥物，以維持病情穩定，但不少患者見症狀好轉後就自行減藥或停藥，令病情反覆甚至復發，令短期及長期的治療效果都欠佳。精神科專科曾繁光醫生指出，藥物治療的目的除了改善症狀以外，亦要達到預防復發，因此了解病情之餘，亦要同時了解患者的生活及其他方面的習慣及需要，以便規劃及制訂適合的治療方案，必要時可考慮以長效針劑代替口服藥物，助病人維持病情穩定。



20多歲的阿輝（化名）數年前因為精神分裂症而出現幻覺及妄想，覺得有人匿藏房間天花內，偷聽他的一舉一動，甚至在他睡覺時釋放毒氣，結果把天花也砸爛了。他接受治療一段時間之後，情況略為好轉，可惜他不願意繼續服藥，幻覺及妄想再次出現。今次，他指責鄰居經常大聲播放音樂作出滋擾，情緒變得異常激動。其兄深知事態異常，決定與他再次求診。主診醫生考慮到阿輝的用藥依從性，決定為他處方新一代的長效針劑，以穩定病情及減少因停藥而令病情復發的風險。

患者參與製訂治療方案 助預防復發

精神科專科曾繁光醫生表示，精神分裂症好發於15至45歲人士，研究指大約1%人一生中有機會患上這種精神病，如果有家族病史的話，病發率會較高。「腦部神經傳遞物質失衡的情況下，會令患者出現幻覺、幻聽及妄想等症狀，以致他們有時會出現自言自語，與空氣對罵的情況。假如這種情況維持一星期或以上，已能確診為精神分裂症。」他說。

精神科專科曾繁光醫生

由於精神分裂症患者的藥物依從性普遍較差，故此治療前的規劃變得非常重要。他說︰「精神分裂症每復發一次，患者的專注能力、記性、學習能力，以至社交能力都會轉差，要長期穩定病情預防復發。主診醫生需因應患者的病情、成長背景、生活習慣及經濟能力等去制訂治療方案。假如患者自行停藥或者減藥的歷史，就應該考慮有長效針劑選擇的口服藥物，好讓日後調整治療策略時有較大的彈性。」

長效針劑 助穩定病情

曾醫生舉例說，現時有些每4星期注射一次的新一代抗精神病藥，適合不想每天服藥，或是用藥依從性較差的患者。這類長效針劑，透過肌肉注射釋放藥效，減少藥物經過腸道及肝臟損耗，有助持久穩定地控制病情。他補充，視乎病情及需要，長效針劑或可作為單一治療，配合心理治療雙管齊下，有助改善患者生活質素。

曾繁光醫生提醒患者，精神分裂症的治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況選擇最適合的治療方案。