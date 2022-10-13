3分鐘「長新冠」自我檢測 中醫建議對應食療 仲送試食裝!!

新冠肺炎疫情持續近三年，本港累計逾百萬人確診。有研究發現逾七成以上新冠肺炎患者康復後六個月內仍然出現至少一種「新冠肺炎長期綜合後遺症」。究竟你有沒有「長新冠」？有註冊中醫師整理出三分鐘自我檢測問卷，並因應不同症狀提出針對性建議。



何謂「長新冠」？三分鐘自我檢測

中大醫學院於2021年發表的研究顯示，高達7成以上的新冠患者康復後六個月內出現至少一種「新冠肺炎長期綜合後遺症」（俗稱「長新冠」）症狀。而康復者當中，也有七成人患有中度至嚴重程度的長新冠症狀。根據世界衛生組織資料，長新冠的症狀通常在確診者染疫後三個月內出現、持續最少兩個月。長新冠的成因推測可能是病毒抗原持續存在、全身性和組織特異性炎症及針對新冠病毒的和自身的免疫反應等。

綠養坊NutriGreen邀請註冊中醫師就長新冠最常出現症狀，整理出3分鐘自我檢測問卷，大家不妨自我測試一下：https://bit.ly/3C8u1pi

三招改善「長新冠」

中央政府援港抗疫中醫專家組今年5月更新〈2019冠狀病毒病康復期中醫康復指導建議（試行版）〉^文件，就新冠肺炎患者提出康復建議，其中有3招不妨參考：

1.呼吸療愈法



進行緩慢深長的腹式呼吸訓練，可採用鼻子吸氣，嘴巴呼氣，或鼻吸鼻呼，釋放和療愈身心。呼吸六字訣 「噓 ( xu) 、呵 ( he) 、呼 ( hu) 、呬 ( si) 、吹( chui) 、嘻 ( xi) 」，依次每個字 6 秒，反覆 6 遍，腹式呼吸方式，建議每天 1至2 組，根據個人具體情况調整當天運動方式及總量。

2.改善膳食



專家亦因應不同症狀列出飲食建議：

咽乾、口乾、心煩：綠茶、豆豉、楊桃等

咳嗽、咯痰：梨、百合、落花生、杏仁、白果、烏梅、小白菜、橘皮、紫蘇等

食慾不振、腹脹：山楂、山藥、白扁豆、茯苓、葛根、萊菔子、砂仁等

3.服用中成藥



專家指出，有氣短、多汗、胸悶、心悸、乾咳等心肺相關症狀的人士，可服用中成藥「金水寶膠囊」。

《綠養坊》純蟲草菌絲體的處方組成為100%發酵蟲草菌粉Cs-4 ，產品的功能及主治均與金水寶膠囊相同。方中發酵蟲草菌粉 Cs-4 具有補益肺腎，秘精益氣的功能。適用於肺腎兩虛，精氣不足，久咳虛喘，神疲乏力，不寐健忘，腰膝痠軟，月經不調，陽痿早泄；慢性支氣管炎、慢性腎功能不全、高脂血症、肝硬化見上述証候者。

《綠養坊》

《綠養坊》為香港製造的註冊中成藥，證明有藥理的功效，其處方中的100% Cs-4純蟲草菌絲體為衛生署推薦中藥處方, 有效舒緩長新冠。《綠養坊》純蟲草菌絲體一粒相等於33條冬蟲夏草+，以先進LDF 液態發酵技術，培植優質的蟲草菌絲，並將蟲草內的腺苷成份大大提升，將其療效增強。產品調查發現近80%用者服用《綠養坊》純蟲草菌絲體後，咳嗽次數減少*。

《綠養坊》100% Cs-4 純蟲草菌絲體獲發香港中成藥註冊證明書

《綠養坊》現時推出產品10粒試食裝，即日起只要完成3分鐘長新冠自我檢測，即可獲得《綠養坊》100% Cs-4 純蟲草菌絲體10粒試食裝 *，送完即止。

除改善長新冠外，《綠養坊》純蟲草菌絲體能提高腦組織超氧化物歧化酶(SOD)含量，從而提升身體抗氧化能力和免疫力達160%，有效減緩身體老化，改善記憶力和精神狀態。產品於各大萬寧、屈臣氏、華潤堂、Ztore、Pricerite實惠及HKTV mall有售。

參考資料:

^2019冠狀病毒病康復—期中醫康復指導建議（試行版）

+綠養坊資料：以腺苷含量比較並以1両等於約120條優質蟲草作計算。

*Ipsos 於2013年針對200位於過去3個月每月至少服用60粒或每日至少服用2粒綠養坊純蟲草人士之保健產品調查結果。