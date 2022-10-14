非小細胞肺癌｜三期個案變化多端 跨專科、個人化治療增根治希望

癌症來臨時，大多無聲無息，當患者察覺徵狀，病情往往已經惡化；譬如本港頭號癌症肺癌，約七成患者確診時已屬較後期。惟肺癌期數愈後，根治的可能性愈低。第三期非小細胞肺癌個案介乎可動刀及不可動刀之間，患者是否有根治的希望？內科腫瘤科專科醫生陳冬青醫生將於下文分享有關第三期非小細胞肺癌的治療方案。



三期肺癌 變化多端

內科腫瘤科專科醫生陳冬青醫生表示，第三期非小細胞肺癌較為複雜－－雖然癌細胞尚未出現遠端轉移，但部分患者的腫瘤體積較大，多已侵犯胸壁或附近氣管；也有部分患者同邊或對面肺部的淋巴結，乃至鎖骨淋巴都受到癌細胞影響。

由此可見，三期肺癌變化多端，治療方案難以一概而論。醫學界近年提倡「個人化治療」，根據患者的病情和意願建議治療方案，這個概念正好用於應付三期肺癌這般棘手的個案，有助提高治療成效，帶來根治的希望。

跨專科會診 度身訂造治療

陳醫生指出，現時本港已施行「跨專科會診」，為三期肺癌等較為複雜的癌症個案提供個人化治療。跨專科團隊囊括腫瘤科、呼吸系統科、心胸肺外科、病理科、放射科等專科醫生，共同研究患者的病理報告、醫療造影、病歷等資訊，從不同專科角度為患者度身訂造治療方案。

「三期肺癌可簡單分為可做手術和不可做手術兩類，如何定論，就要不同專科的配合。」舉例說，呼吸系統科醫生會為患者進行活檢，組織交由病理科醫生化驗並撰寫報告，放射科醫生則負責造影檢查，找出癌症影響位置，心胸肺外科及腫瘤科醫生則會根據病理報告，判斷適合患者的治療。當存在懸而未決的情況，「例如不確定某些位置是否受到侵害，各個專科便會一同討論，減省患者往返不同專科的時間。」

內科腫瘤科陳冬青醫生解釋，部分第三期肺癌個案的癌細胞已入侵主要氣管，無法透過手術移除。

以根治為目標

陳醫生稱，隨著肺癌治療方案日新月異，加上個人化治療的概念普及，第三期非小細胞肺癌均可以根治為目標。

能夠進行手術的病人，一般都會以外科手術將肺腫瘤切除，並配合輔助治療，減低復發風險，從而達至根治的目標。然而，不能切除的個案又如何達至「根治」呢？「根治」除了指徹底移除腫瘤外，也可理解為腫瘤在臨床上得到緩解、病情無復發跡象，患者的死亡風險與同齡人口相若。

至於不能開刀的三期個案，現時國際指引建議在同步放化療後進行一年免疫治療作鞏固治療。所謂同步放化療，即是同時進行放射治療及化療，用意為控制病情、預防復發；放射治療為期六週，期間患者也須接受化療，用藥頻率則取決於使用哪種藥物。

至於免疫治療，則能恢復免疫系統抵抗外敵的能力。原來，人體的免疫系統本身就有辨認和殲滅癌細胞的能力，只是癌細胞懂得分泌PD-L1受體，偽裝成正常細胞，故此能逃避免疫系統的追蹤；免疫治療則可移除癌細胞的偽裝，讓免疫系統能發揮作用。

同步放化療後，癌細胞大量死亡，此時加入免疫治療，可進一步幫助免疫系統辨認癌細胞。陳醫生以煎蛋說明兩種療法配合的效果：「同步放化療後加入免疫治療，就如替煎鑊加熱後才下雞蛋，雞蛋更快煮熟和成形。」

三期肺癌個案分享

兩年前，40多歲的程先生（化名）確診第三期肺腺癌，腫瘤大小和位置理應適合手術治療，惟手術期間發現腫瘤接近血管，未能完全切除。經過多個專科商討後，醫生為他安排同步放化療及一年免疫治療，期間他的甲狀腺分泌波動，但使用輔助治療後穩定下來，除此之外並無其他不適。現時，他的病情仍然受控，可如常生活。

陳冬青醫生提醒，以上內容僅供參考，肺癌預防及治療方法都有不同成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。

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HK-7908 10/10/2022