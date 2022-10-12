踏入中年免疫力減感染新冠重症及死亡風險增 按時接種疫苗為上策

踏入50歲，身體不同部位有機會相繼響起警號，可能會憂慮出現視力退化、骨質疏鬆，甚至心臟病及癌症。免疫系統負責保護身體免受外敵入侵，惟西醫許立青醫生提醒：「近年Omicron持續嚴峻，50 歲或以上人士免疫功能下降，需住院、重症及死亡的風險增加，屬於高危組別。」即使患病後康復，亦有不少人出現新冠後遺症(長新冠)的症狀，市民宜做足準備對抗疫情，減低感染風險。



新冠絕非「小感冒」 接種疫苗防長新冠

隨著年齡增長，免疫功能逐漸下降，50歲或以上人士有機會相比較年輕人士更易感染新冠病毒。不少人認為Omicron的死亡風險較原始株低，即使患病也只是個「小感冒」，無需過分擔憂，但其實有數據顯示將接近五分之一感染新冠病毒的成人出現長新冠，有機會致患心臟發炎、抑鬱症、味覺及嗅覺喪失等新冠後遺症。然而現時治療主要以針對患者特定症狀為主，治療過程可能較其他已知疾病困難。許醫生指出：「除了年齡外，患有慢性病、免疫功能異常及接種疫苗亦可影響感染病毒後出現重症的風險。」其中，有研究指出長新冠與年齡有關連，女性亦比男性有較高出現長新冠的風險，及早接種新冠疫苗預防感染方為上策。

西醫許立青醫生

第四針有效降低高齡人士死亡風險 進一步預防重症

政府已於8月宣佈50歲至59歲以上人士建議於接種第三針至少三個月後，接種第四針疫苗。以色列從2022年1月起已為超過60萬名60歲或以上人士接種第四劑mRNA疫苗，數據顯示，相比起接種三針疫苗，接種第四針mRNA疫苗能夠進一步預防重症，當中有效性為86%，而第四針更能夠減少死亡風險達78%。

混搭接種(｢溝針｣)能增強保護力 滅活疫苗及mRNA疫苗安全性相若

許醫生強調：「由於抗體水平會隨時間漸漸下降，接種加強劑可助增強保護力。」中大及港大早前就已打齊三針的人士研究滅活疫苗及mRNA疫苗的中和能力，發現接種三針滅活疫苗對BA.5變異株中和能力較低，9成人士無法量度出中和抗體，對比下接種兩針滅活疫苗混搭接種一針mRNA疫苗的中和抗體則較高。而安全性方面，英美當局指出混搭和非混搭接種的不良反應基本相同，本地新冠疫苗監察報告亦顯示滅活疫苗及mRNA疫苗安全性相若，而鄰近地區如澳門及泰國亦有混搭接種的安排，市民可按個人需求，考慮接種適合的疫苗以降低感染風險。

資料由許立青醫生提供，復星醫藥支持

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