冬季流感期將至 小心新冠流感夾擊 專家拆解流感症狀和預防方法

天氣開始轉涼，不少人都多穿衣服保暖預防感冒。本港新冠肺炎疫情近日漸平穩，但香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷曾指出如果同時感染新冠肺炎及流感，死亡風險為一般人的六倍，亦是單計感染新冠病毒的人士兩倍，強調市民不能掉以輕心，究竟流感會有甚麽徵狀以及需要注意。



流感情況不容忽視

今年冬天可能面對兩大「隱患」夾擊，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮曾指出，流感在世界各地再次活躍，現時評估本港市民感染風險增加，過往兩年市民採取防疫措施，免疫力或下降，加上三歲以下幼童出生後可能沒有接觸過流感病毒，感染後或會令重症風險增加，呼籲高危人士盡快接種流感疫苗。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷也曾表示，如果同時感染新冠肺炎及流感，死亡率是常人的六倍，也是新冠患者的兩倍，併發症也會較多，強調市民不能掉以輕心。

流感成因和病徵

根據衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，一般於一至三、四月和七、八月較為流行，健康的人患上季節性流感後，通常會在二至七天內自行痊癒。

病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，也可能出現嘔吐和腹瀉等，發燒和，病徵一般會在五至七天內自行減退，然而免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。

流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播，一般潛伏期為一至四天，患者可在病發前約一天至病發後五至七天內感染他人，而幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至會更長。

示意圖

預防方法

根據世界衞生組織的資料，如疫苗的抗原與流行的病毒吻合，流感疫苗對 65 歲以下健康人士提供的保護效用可達 70% 至 90%。基於健康人士也可能患上嚴重流感，因此除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士都適宜接種季節性流感疫苗，以保障個人健康，也可向家庭醫生查詢。

除了要保持良好的個人衞生以及環境衞生之外，政府資料也指一般會建議市民每年秋天時分接種流感疫苗，接種疫苗後約兩星期，令體內便會產生足夠抗體對抗流感。

在 2022-23 季度，疫苗可預防疾病科學委員會建議本港以下人士優先接種季節性流感疫苗，包括醫護人員 (包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員)、50 歲或以上的人士、孕婦、居於護理院舍 (例如安老院舍和殘疾人士院舍)的人士、有長期健康問題的人士、6 個月至 11 歲兒童、家禽業從業員及從事養豬及屠宰豬隻行業的人士。

流感和新冠病毒分別

台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮分享，新冠病毒、Omicron變種病毒、一般流感及感冒的症狀特徵。

Omicron、流感、新冠肺炎症狀大拆解（按圖看清👇👇👇）

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根據Mayoclinic資料，流感和新冠肺炎症狀有許多相似病徵，包括發熱、咳嗽、氣短或呼吸困難、疲倦、咽喉疼痛、流鼻涕或鼻塞、肌肉痛、頭痛、噁心或嘔吐，兒童相比成人多常見這些病徵。而流感和新冠病毒都可引致嚴重的的併發症，例如感染性肺炎、器官衰竭、心臟或腦部發炎、死亡，輕症患者通過在家休息和多喝水就可以恢復健康，但是患者重症，就需要入院治療。

流感和新冠肺炎在病因、傳播方式、部分症狀都存在差別。新冠肺炎徵狀一般在感染後 2 到 14 天出現，流感徵狀通常在感染後約 1 至 4 天出現，新冠肺炎比流感更具傳染性，傳播速度也更快。若患上新冠肺炎可能會喪失味覺或嗅覺，與流感相比，新冠肺炎導致重症（如肺損傷）的概率更高。

資料來源：https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-vs-flu/art-20490339