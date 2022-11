消委會檢測|27款紫菜七成高鈉 10款屬高脂 健康紫菜並非可任食

紫菜含有豐富礦物質,更是碘的來源,常被視為健康食品,但小心過量食用會墮入高鈉陷阱,消委會測試27款不同種類的即食紫菜,結果顯示,全部樣本的碘含量豐富,適量食用能幫助保持新陳代謝,但是過量食用就有機會影響甲狀腺功能,另外,全部樣本均檢出金屬污染物,7成更屬高鈉,當中有4款零食紫菜樣本標示供36個月以下嬰幼兒食用,其中1款樣本,進食1份所攝取的碘含量已超過1至3歲幼兒每日推薦攝入量的90%,小心進食得多會影響健康。



小心攝入過量碘

根 據《食 物 及 藥 物(成 分 組 合及標籤)規例》(下稱《標籤規例》)的規定,每100克固體食物含不少於碘營養素參考值(即150微克)30%的碘(即45微克),便屬含豐富碘的食品。消委會測試結顯示,全部樣本的碘含量豐富,紫菜碘含量由每100克1,030至34,600微克不等,適量食用可避免碘攝入量不足,若以每食用分量計算,每份樣本含10至450微克碘。

消委會測試27款不同種類的即食紫菜

參 考 澳 洲和新西蘭為1至3歲幼兒訂立的碘最高攝入量,食用1份Ddoddomam有機紫菜(原味)Organic Kids Seaweed(#7)、貝貝ivenet有機營養紫菜Bebe Organic Seasoned Laver(#8)、寶寶百味Baby Basic Organic Baby Seaweed (No Added Salt)(#12)和 Bebefood嬰幼兒紫菜(適合9個月以上)Mild SeasonedLaver (Suitable for 9months or above)(#17)則達最高攝 入量的29 %、34%、86%和26%。食用2份碘含量最高的樣本#12寶寶百味Baby Basic Organic Baby Seaweed (No Added Salt)(共 4克,即 2 包)會 攝 入342微克碘,已超出中國營養學會、澳洲和新西蘭建議1至10歲小童的碘每日最高攝入量。

碘含量最高的為「 Topvalu 」

非零食紫菜樣本中,碘含量最高的為「 T o p v a l u 」( # 2 1 ), 食 用 1 份 ( 約 1 片 ) 便 會攝入450微克碘,已高於18歲或以上人士每日120微克的推薦攝入量,並達其每日可耐受最高攝入量(600微克)的75%。而世 界 衞 生 組 織(世 衞)建 議 成 人每日碘 可耐受最高攝入量按每公斤體重計算不應超過30微克,一個60公斤的成年人,每天不 應 攝 取碘 多於1, 8 0 0 微 克。一日食 用2片「 T o p v a l u 」,攝入的碘已超出內地建議攝入上限,及達世衞建議上限的50%。此外,如果家長經常為子女預備紫菜飯團,更須留意食用分量。

小心攝入過量鈉

19款高納的即食紫菜樣本

世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克(約5克食鹽,略少於1平茶匙)。測試結果顯示,即食紫菜樣本的鈉含量由每100克144至4,840毫克,當中19款樣本達食安中心的高鈉(每100克固體食物超過600毫克鈉)水平,當中包括5款成分表上沒有標示添加鹽的樣本,「Ddoddomam」(#7)、「寶寶 百 味 」( # 1 2 )、「 廣 川 」( # 1 8 )、「 浜 乙 女 」(#24)和「白子」(#26)。

零食紫菜樣本中,每100克鈉含量最高的為「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom YumGoong Flavour(#2),鈉含量為2,960毫克。但因其食用分量不多,食用1片攝入約89毫克鈉,佔世衞建議成人每日鈉攝取上限的4%。用整盒9片會攝入799毫克鈉,已達成人每日建議上限的40%。消委會建議宜盡量食用原味或調味料較少的紫菜,並節制食用分量,減少攝入鈉。

非零食紫菜的樣本方面,鈉含量最高的樣本為「Topvalu」(#21),但因其食用分量不多,食用1片(約1.3克)所攝入的鈉不算高(約63毫克鈉),佔世衞建議成人上限的3%。如果家長使用2片為小童製作飯團,小童只吃紫菜已攝入約126毫克鈉,已佔內地為4至6歲小童所訂的預防非傳染性慢性病的建議攝入量的11%,如果飯團再用上其他高鈉的食材,例如醬汁、午餐肉等,會大大增加小童的鈉攝 取 量。

10 款樣本屬高脂

10款高脂的零食紫菜樣本

根據食安中心的資料,每100克食物高於20克總脂肪屬高脂。測試結果顯示,10款零食紫菜樣本屬高脂食品,含量為每100克2 9 . 1 至 6 0 . 4 克。「小老板 」脆紫菜( 辣 香 味 )(#16)的每100克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量均為樣本中最高,食用1份(16克)#16所攝入的總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸分別佔成年人每日建議上限的15%、16%和5%。食用1包(32克)則已佔29%、31%和9%,消費者不容忽視。

廠商回應指符合香港法例規定

「永井海苔」指出會安排更改包裝上的有關資料。「 四 洲 」的 代 理 商 表 示 , 已 委託獨立公証行就相同產品另一批次進行鈉含量測試,結果顯示鈉含量為每100克2,068毫克,並沒有超出標示值的規管容忍限,偏 差 屬於可 容 許 的 範 圍內。「 東 遠 」( # 4 和 # 1 4 )、「 萬 田 」( # 5和#11)的進口商指已指立刻向製造商反映,並要求製造商提供最近一次相關化驗報告及儘快安排重新化驗,確保產品上資料正確無誤。此外,該公司表示本會的測試報告顯示其產品的無機砷含量符合香港法例對於海藻內重金屬含量上限的規定,消費者可安心食 用。

「韓印紅」的經銷商指其產品已在9月7日於門市及網上商店下架。「Ddoddomam」的代理商指其測試報告顯示營養素和金屬污染物含量符合本港的《金屬規例》和《技術指引》。然而,由於工廠提供的檢測結果與本會的測試結果有差異,該公司考慮到公眾健康和安全,已將有關商品下架並止進口。

「貝貝」的分銷商提交韓國國立水產品品質管理院 測 試 報 告,以 證 明 其 產 品 的 鎘 含 量 為 每公斤0.1毫克,比本會的測試結果為低。該公司亦表示其產品含幼兒所需營養,品質符合國際標準,對幼兒安全。惟每個批次營養含量有機會隨著環境、季節等而有少許差異,廠商會不時更新營養資料供消費者參考。

「 寶寶百味 」的總 經 銷 商 指其產品採用於韓國海域種植的有機紫菜生 產 而成,營 養 成 分 隨 收 取 時 間、氣候 及種植環境變更而有變化,該公司表示有定期抽取成品樣本作營養分析,以核對是否與標籤相符,務求令包裝標示的數據能反映產品的實際營養成分。該公司又指,由於其產品在生產過程中並沒有加入調味或鹽,實際檢測到的鹽反映紫菜生長環境的變化。該公司表示日後亦會繼續恆常為其產品作營養分析,以監察產品營養的穩定性,以及更準確標示產品的營養成分。

「江戶」( #15)的總代理指其產品純天然採摘加工,因此檢出的重金屬含量,很多時都會出現差異,該公司表示會加以監控。該公司又表示產品包裝上的營養資料是根據廠方提供的檢測報告數據。「Bebefood」(#17)的總代理指,營養標籤是按照韓國廠商提供的測試報告及內部檢測數據得出,與本身標貼上資料符合。該公司指,韓國廠商認為紫菜在乾情況下測試會有誤差,應該加入水測試較合適。該公司又提交了由韓國廠商提供之測試報告及內部分析報告資料。另外,該公司亦向本會提交了韓國食品藥品安全部簽發的衞生證書

「 廣 川 」的 進 口 聯繫了韓國的製造商以取得最新的檢測報告。該公司向本會提交了營養素、金屬污染物等的檢測報告。該公司表示韓國方面的檢測預計9月底或之前取得結果。該公司亦認為本會的營養素測試結果與其標籤存在差異,是因為標籤的食用分量為1.5克,而本會的測試結果是 以每10 0 克(6 6 . 6 7倍)計 算。該 公司 也 建議父母向小朋友提供適量紫菜作零食,避免過 量食用。

「 情 熱 價 格 」( # 2 3 ) 和 「 浜 乙 女 」(#24)的分銷商指獲悉有關重量和營養資料差異通知後,已即時停賣及回收該有問 題 批 次 的 貨品,並 立 即 與供 應 商 及各 部門 跟 進。該 公 司 指,根 據 供 應 商 的 訊 息,營養標籤的資料與本會測試結果出現差距,是由於使用了符合日本法規的標準數據(Standard Tables Of Food CompositionIn Japan)。#24的資料差異是因為混淆了食用分量,#23則是因出口一方提供了錯誤數據。該公司指已就此事委託第三方認可化驗所為產品進行覆檢,正待報告結果作進 一 步 評 估 及標 籤 修 正,以符 合 香 港 食 物標籤法規的要求。該公司又承諾會致力持續監控產品品質,以確保各產品符合香港食物法規。「 山 本 海 苔 店 」( # 2 5 ) 的 分 銷 商 指 其產品已下架。該公司表示已要求日本製造商重新測試產品的營養素含量,並於上架前再檢查結果。

