非小細胞肺癌∣三、四期病人或不能以手術切除腫瘤 治療何去何從？

確診肺癌，許多患者的第一反應都是：「可以切走腫瘤嗎？」若得悉病情無法透過手術治療，往往灰心不已，覺得「無得揀」。腫瘤科醫生則指，不適合開刀，不等於無選擇，現今醫學一日千里，即使不做手術，仍有多種治療方案幫助非小細胞肺癌患者渡過癌關。



為何部分肺癌個案不能開刀切除腫瘤？

當非小細胞肺癌已達第四期，意味著癌細胞已走出原位，轉移到身體其他部位，故此不宜使用如手術的局部性治療作處理；至於第三期肺癌，雖然癌細胞仍未出現遠端轉移，然而數據顯示大部分個案不能以手術移除腫瘤，為何如此？

臨床腫瘤科專科醫生呂卓如醫生表示，開刀與否，取決於技術及患者自身狀況。技術方面，三期個案的腫瘤體積較大，而且侵害不少組織，譬如淋巴、縱膈淋巴、橫膈膜等，手術難以完全清除；身體狀況方面，由於三期個案牽涉範圍較廣，若預計患者切除受影響肺葉後餘下的肺功能不足，便不會考慮手術治療。

同步放化療 毋須擔心副作用

呂醫生指出，不適合手術的三期患者，現時國際指引建議接受同步放化療後再配合一年的免疫治療。同步放化療是指同時進行放射治療及化療，但同時接受兩種治療，患者會否吃不消？呂醫生呼籲患者毋須過分擔心，現時已有多種方法幫助患者順利完成療程，例如利用調控放射治療將劑量集中對付腫瘤，避免波及正常組織，減少副作用；除此之外，近年止嘔藥、升白針等輔助藥物發展成熟，有助紓緩不適，甚至預防副作用。

呂醫生稱，醫護人員主要擔心年長患者容易出現感染，針對這個問題，她建議患者從幾方面增加抵抗力，包括戒煙、均衡飲食及充足休息，對這班患者來說，攝取足夠蛋白質尤其重要。若然出現感染或白血球降低等問題，醫生會根據情況使用合適藥物及調校治療劑量以幫助患者完成治療。

免疫治療鞏固療效同步放化療療效

呂醫生解釋，人體免疫系統中的T細胞本身有偵測和消除癌細胞的功能，但部分癌細胞會釋放阻止T細胞攻擊的信號，T細胞一旦和這些負面信號結合，便分辨不出癌細胞，也就不會作出攻擊。免疫治療能阻止T細胞和負面信號結合，重新啟動它偵測和殲滅癌細胞的功能。

呂醫生續說，免疫治療的副作用大多與免疫系統相關，例如皮疹、內分泌失調及肺炎等等，但風險比例不高，亦甚少患者因為無法承受副作用而停止治療。

手術以外的選擇

呂醫生強調，時至今日，肺癌不能開刀不代表「無得揀」，醫學進步帶來多個新方案，為不同病況提供對策，患者不必感到絕望。即使癌症已達第四期，患者亦可檢測癌細胞的基因特性，制訂個人化治療方案。

過去十多年，第四期肺癌的治療發展迅速，有助患者長期控癌。標靶治療方面，針對多種基因突變的藥物相繼面世，透過抑制癌細胞的生長信號，減慢癌症的生長和擴散；在香港，以最常見的EGFR及ALK基因突變肺癌為例，已研發出多代藥物；而不適合使用標靶藥的患者，亦可考慮使用免疫治療及化療作為治療方案。

雖然第三、四期非小細胞肺癌患者一般不能利用手術切除腫瘤，但現時可以選擇的治療方案已是百花齊放，只要患者保持積極的態度，定能與醫護人員一同走過這條抗癌路。

呂卓如醫生提醒，以上內容僅供參考，肺癌預防及治療方法都有不同成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。

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HK-8034 30/10/2022