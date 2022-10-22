青光眼治療選擇多 SLT激光治療安全有效

本港約有至少十二萬名青光眼患者，但由於青光眼初期未必有任何徵狀，患者未必容易及時發現，眼科專科醫生相信患者數字有多無少。青光眼病情不能逆轉，如未有接受恰當治療，病情持續惡化可致患者永久失明。因此，香港眼科醫學院及香港眼科學會建議，具有高風險患青光眼的市民應定期檢查眼睛，以及早發現並接受治療。同時，亦建議青光眼患者可多了解不同治療選擇，如成效理想而安全的激光治療，以保病情得到有效控制。



香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系助理教授陳培文醫生表示，年紀越長，患青光眼的風險就越高——40歲以上人士患青光眼的風險較一般人高，而60歲以上人士的患病風險更增加六倍，故建議40歲以上人士應定時驗眼。而若有青光眼家族遺傳史、深度近視、深度遠視、睡眠窒息症、糖尿病、高血壓、心血管病等，患青光眼的風險亦較他人為高，同樣應定期接受眼科檢查。

高風險人士應定期驗眼 及早治療

陳醫生指，及早接受治療，醫生會盡快降低眼壓至合適水平，以減少視神經進一步受損，以往初期患者多以眼藥水控制眼壓，是安全有效的方法。不過，患者需長期及每天用藥，才能確保療效，但卻同時可為患者帶來眼乾、眼紅、藥物敏感等副作用，有機會對患者的影響更大，同時影響患者的生活質素。如患者用藥依從性不高，更會影響療效。

有見及此，近年開始有越來越多研究評估選擇性激光小梁成形術（SLT治療）用於開角型青光眼患者作一線治療的效果。「SLT屬於非入侵性治療，原理是透過短脈衝的低能量激光刺激引流系統中的特定細胞，以降低眼壓。」陳醫生解釋，治療過程只需數分鐘，療效亦非永久，但患者治療後再作評估，可再視乎情況決定是否需要藥物治療或激光治療。

SLT激光治療安全有效 毋需過慮

香港大學臨床醫學學院眼科學系臨床副教授蔡雅君醫生指，部份患者可能擔憂激光治療傷眼、不安全，甚至以為醫生建議採用激光治療代表病情嚴重，但其實SLT治療本身並不傷眼，十分安全；事實上，早期青光眼的治療選項並不限於眼藥水，採取SLT治療並不等同病情惡化，患者毋需太擔憂。

蔡醫生再引述一項英國研究指，有逾七成原發性開角型青光眼及高眼壓症患者接受SLT治療後三年均毋需再接受SLT治療或藥物治療，成效理想，亦很安全。而本地數據之中，其中一項為期五年的回顧性研究亦指出，SLT治療能有效降低青光眼患者的眼壓約兩至三成左右，效果持續、理想而安全，既可減少患者用藥需要，亦有助節省醫療成本。因此，香港眼科醫學院及香港眼科學會希望患者能多加認識不同治療，以選擇最切合的治療方案。

今年約50歲的王先生亦分享，兩年前一次恆常眼科檢查令他意外發現患上初期青光眼，當時醫生亦建議他接受SLT激光治療。本來並無想過自己會患病的王先生起初亦無聽過SLT治療，但經了解過後發現SLT治療安全有效，故接受醫生建議。療程完成至今，病情控制一直穩定理想。他亦坦言如需使用每天滴眼藥水，定對工作及生活帶來不少影響，較為麻煩。

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