陳曉東熄燈玩手機頭暈嘔吐 疑患青光眼險盲

眼睛可以令我們看到萬千世界，所以保護這對「心靈之窗」很重要。47歲的陳曉東在TVB節目《鋪鋪Poker》表示，他曾在房間關燈玩手機，但卻突然頭暈、想嘔吐，上網查看症狀後，他懷疑自己患有青光眼，他表示「還說如果不及時醫治，兩天內就有可能失明。」



突然覺得頭暈、嘔吐

陳曉東於節目《鋪鋪Poker》透露自己先前在内地拍戲，有一天他在酒店房間關燈玩手機，期間突然覺得頭暈，並且想去廁所嘔吐。他上網查看症狀，懷疑自己患有急性青光眼，「還說如果不及時醫治，兩天內就有可能失明。」

他表示後來他視力越來越模糊，就像在水中看東西那樣，但由於還有工作在身，他只好等到拍完戲才去求醫，乘車去醫院的幾個小時路程，他一度擔心自己會失明，「越想越害怕」。

陳曉東到了醫院檢查後，醫生發現他眼壓過高，表示要將藥物注射進去眼睛。陳曉東直言治療過程相當恐怖，當看到針插下去另一隻眼時，他嚇到全身僵硬。治療後他眼前突然明亮，像「開了燈」一樣。經過今次經歷，他都呼籲玩手機一定要開燈。

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青光眼成因和風險因素

根據衞生署資料，如不加以治療，青光眼會令周邊視力逐步喪失，視野繼而收窄如隧道般，及至最終會永久失明。青光眼通常因眼內出現異常高的壓力(眼內壓)所致，但眼內壓正常也可能出現青光眼。視乎排放眼房水通道阻塞的機理，青光眼分為開角型和閉角型兩類。

患上青光眼的風險因素為年逾40歲、嚴重近視、高眼壓、有血緣親屬曾患青光眼、糖尿病及高血壓等等。亞裔人士患急性閉角型青光眼的風險較高，而非裔或加勒比黑人族裔人士則患慢性開角型青光眼的風險較高。

青光眼不能根治，而青光眼造成的損害也不能逆轉，但如果及早發現並獲適當治療，可避免或延緩對視力造成進一步的損害。治療目的在於控制病情，並盡量減低未來的損害。目前，治療青光眼最有效方法，是根據病人所患青光眼類別、嚴重程度、病歷資料和身體狀況，以決定採用青光眼藥物、激光治療、眼科手術或結合這些方法進行治療，從而降低眼內壓。當中涉及的機理，主要是改善眼內房水的排放或減少眼睛製造房水的分量。

資料來源：https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/tc/consumer/news_informations/dm_31.html#a

▼急性青光眼5大症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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